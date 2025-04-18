https://ria.ru/20250418/sud-2011953823.html

Суд отменил приговор психиатру, чей пациент покончил с собой

Суд отменил приговор психиатру, чей пациент покончил с собой - РИА Новости, 18.04.2025

Суд отменил приговор психиатру, чей пациент покончил с собой

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор врачу-психиатру, осужденной после самоубийства пациента, которого она проконсультировала, говорится в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:14:00+03:00

2025-04-18T06:14:00+03:00

2025-04-18T11:45:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор врачу-психиатру, осужденной после самоубийства пациента, которого она проконсультировала, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости."Между действиями осужденной и наступившими последствиями в виде смерти потерпевшего отсутствует причинно-следственная связь", — решил суд.Согласно документам, к врачу обратилась женщина, беспокоившаяся о психическом состоянии своего сына. Тот категорически отказывался не только от госпитализации, но и от любой консультации с психиатром. В итоге подсудимая созвонилась с ним по видео, поставила диагноз "тяжелый депрессивный эпизод", назначила лечение и прислала рецепты на препараты. Тем не менее через два месяца он покончил с собой. Следствие возбудило против врача уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии обвинения, ей следовало принять решение о принудительной госпитализации больного, ведь такой диагноз включает в себя суицидальные риски. Суд в Подольске приговорил ее к трем годам условно. Апелляция признала решение законным, но кассационная инстанция не согласилась с такими выводами. При этом приговор оспаривали не только сторона защиты, но и мать пациента, которую признали потерпевшей. Они настаивали, что пациент панически боялся госпитализации и в целом подвести отца, принимал наркотические средства, антидепрессанты и алкоголь одновременно, многие стационары ограничили госпитализацию из-за вызванных пандемией ограничений.В итоге суд отменил приговор, прекратил уголовное дело и признал за врачом право на реабилитацию.

https://ria.ru/20241107/prigovor-1982339167.html

https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html

россия

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, подольск