https://ria.ru/20250418/sud-2011948894.html

Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"

Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь" - РИА Новости, 18.04.2025

Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"

Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита "К черту любовь" Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:58:00+03:00

2025-04-18T04:58:00+03:00

2025-04-18T04:58:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита "К черту любовь" Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации, следует из документов в распоряжении РИА Новости. История началась осенью 2023 года, когда Влади подал иск в Истринский городской суд, в котором просил запретить Лободе исполнять песню. Ранее поэт и композитор разрешил певице исполнять свое произведение, но после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать. Соответчиком в иске была указана компания ООО "Лобода Мьюзик". Влади настаивал на признании договора о передаче исключительных авторских и смежных прав на песню "К черту любовь" незаключенным, признании исключительных прав на композицию не перешедшими и запрете ответчику исполнять эту песню. Истец указывал, что в интернете неоднократно сталкивался с высказываниями Лободы о том, что гонорар от своей профессиональной деятельности она будет направлять на поддержку ВСУ, что для автора композиции является неприемлемым. Влади направил в адрес певицы письмо с отзывом согласия на использование хита, которое было проигнорировано. Городской суд отказал ему в иске, признав законным договор о передаче исключительных авторских прав на песню. Это решение утвердил Мособлсуд. Тогда композитор обратился в кассацию. В октябре Первый кассационный суд отклонил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Истринский городской суд Московской области. Повторно рассмотрев заявление Влади, суд снова отказал ему. Автор песни подал апелляционную жалобу, дата рассмотрения в Мособлсуде пока не назначена. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.

https://ria.ru/20250306/loboda-2003405272.html

https://ria.ru/20231206/loboda-1914082158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), украина, светлана лобода, истринский городской суд, московский областной суд, вооруженные силы украины, новости шоу-бизнеса