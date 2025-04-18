Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"
Суд отказал автору песни "К черту любовь", просившему запретить Лободе петь ее
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита "К черту любовь" Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
История началась осенью 2023 года, когда Влади подал иск в Истринский городской суд, в котором просил запретить Лободе исполнять песню. Ранее поэт и композитор разрешил певице исполнять свое произведение, но после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать.
Соответчиком в иске была указана компания ООО "Лобода Мьюзик". Влади настаивал на признании договора о передаче исключительных авторских и смежных прав на песню "К черту любовь" незаключенным, признании исключительных прав на композицию не перешедшими и запрете ответчику исполнять эту песню.
Истец указывал, что в интернете неоднократно сталкивался с высказываниями Лободы о том, что гонорар от своей профессиональной деятельности она будет направлять на поддержку ВСУ, что для автора композиции является неприемлемым. Влади направил в адрес певицы письмо с отзывом согласия на использование хита, которое было проигнорировано.
Городской суд отказал ему в иске, признав законным договор о передаче исключительных авторских прав на песню. Это решение утвердил Мособлсуд. Тогда композитор обратился в кассацию. В октябре Первый кассационный суд отклонил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Истринский городской суд Московской области.
Повторно рассмотрев заявление Влади, суд снова отказал ему. Автор песни подал апелляционную жалобу, дата рассмотрения в Мособлсуде пока не назначена.
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