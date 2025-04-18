Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь" - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:58 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sud-2011948894.html
Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"
Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь" - РИА Новости, 18.04.2025
Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"
Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита "К черту любовь" Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:58:00+03:00
2025-04-18T04:58:00+03:00
шоубиз
россия
московская область (подмосковье)
украина
светлана лобода
истринский городской суд
московский областной суд
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита "К черту любовь" Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации, следует из документов в распоряжении РИА Новости. История началась осенью 2023 года, когда Влади подал иск в Истринский городской суд, в котором просил запретить Лободе исполнять песню. Ранее поэт и композитор разрешил певице исполнять свое произведение, но после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать. Соответчиком в иске была указана компания ООО "Лобода Мьюзик". Влади настаивал на признании договора о передаче исключительных авторских и смежных прав на песню "К черту любовь" незаключенным, признании исключительных прав на композицию не перешедшими и запрете ответчику исполнять эту песню. Истец указывал, что в интернете неоднократно сталкивался с высказываниями Лободы о том, что гонорар от своей профессиональной деятельности она будет направлять на поддержку ВСУ, что для автора композиции является неприемлемым. Влади направил в адрес певицы письмо с отзывом согласия на использование хита, которое было проигнорировано. Городской суд отказал ему в иске, признав законным договор о передаче исключительных авторских прав на песню. Это решение утвердил Мособлсуд. Тогда композитор обратился в кассацию. В октябре Первый кассационный суд отклонил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Истринский городской суд Московской области. Повторно рассмотрев заявление Влади, суд снова отказал ему. Автор песни подал апелляционную жалобу, дата рассмотрения в Мособлсуде пока не назначена. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.
https://ria.ru/20250306/loboda-2003405272.html
https://ria.ru/20231206/loboda-1914082158.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), украина, светлана лобода, истринский городской суд, московский областной суд, вооруженные силы украины, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Светлана Лобода, Истринский городской суд, Московский областной суд, Вооруженные силы Украины, Новости шоу-бизнеса
Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню "К черту любовь"

Суд отказал автору песни "К черту любовь", просившему запретить Лободе петь ее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита "К черту любовь" Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
История началась осенью 2023 года, когда Влади подал иск в Истринский городской суд, в котором просил запретить Лободе исполнять песню. Ранее поэт и композитор разрешил певице исполнять свое произведение, но после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать.
Концерт певицы Loboda - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Прокляла Россию и жестоко за это поплатилась: драма Светланы Лободы
6 марта, 18:31
Соответчиком в иске была указана компания ООО "Лобода Мьюзик". Влади настаивал на признании договора о передаче исключительных авторских и смежных прав на песню "К черту любовь" незаключенным, признании исключительных прав на композицию не перешедшими и запрете ответчику исполнять эту песню.
Истец указывал, что в интернете неоднократно сталкивался с высказываниями Лободы о том, что гонорар от своей профессиональной деятельности она будет направлять на поддержку ВСУ, что для автора композиции является неприемлемым. Влади направил в адрес певицы письмо с отзывом согласия на использование хита, которое было проигнорировано.
Городской суд отказал ему в иске, признав законным договор о передаче исключительных авторских прав на песню. Это решение утвердил Мособлсуд. Тогда композитор обратился в кассацию. В октябре Первый кассационный суд отклонил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Истринский городской суд Московской области.
Повторно рассмотрев заявление Влади, суд снова отказал ему. Автор песни подал апелляционную жалобу, дата рассмотрения в Мособлсуде пока не назначена.
Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке
6 декабря 2023, 12:51
 
ШоубизРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаСветлана ЛободаИстринский городской судМосковский областной судВооруженные силы УкраиныНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала