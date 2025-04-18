https://ria.ru/20250418/sud-2011937965.html

Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным

Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным - РИА Новости, 18.04.2025

Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным

Студент второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаев, арестованный в ноябре прошлого года по статье о... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:40:00+03:00

2025-04-18T01:40:00+03:00

2025-04-18T01:40:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Студент второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаев, арестованный в ноябре прошлого года по статье о содействии террористической деятельности, по мнению суда является "социально опасным", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно", - сказано в документах. Молодому человеку вменяется часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма). Суд продлил Дукаеву срок содержания под стражей до 21 мая, до этой же даты продлен срок предварительного расследования дела. Из документов следует, что по словам следствия по делу, в частности, необходимо получить заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы и ознакомить заинтересованных лиц; предъявить фигуранту обвинение в окончательной редакции и допросить в указанном статусе. Обвиняемый не возражал против ходатайства следователя, однако его защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что препятствовать следствию и скрываться Дукаев не намерен. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, студенту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html

https://ria.ru/20241204/moskva-1987227526.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия