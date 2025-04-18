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Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным - РИА Новости, 18.04.2025
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01:40 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sud-2011937965.html
Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным
Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным - РИА Новости, 18.04.2025
Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным
Студент второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаев, арестованный в ноябре прошлого года по статье о... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:40:00+03:00
2025-04-18T01:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Студент второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаев, арестованный в ноябре прошлого года по статье о содействии террористической деятельности, по мнению суда является "социально опасным", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно", - сказано в документах. Молодому человеку вменяется часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма). Суд продлил Дукаеву срок содержания под стражей до 21 мая, до этой же даты продлен срок предварительного расследования дела. Из документов следует, что по словам следствия по делу, в частности, необходимо получить заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы и ознакомить заинтересованных лиц; предъявить фигуранту обвинение в окончательной редакции и допросить в указанном статусе. Обвиняемый не возражал против ходатайства следователя, однако его защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что препятствовать следствию и скрываться Дукаев не намерен. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, студенту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд счел студента РУДН Дукаева социально опасным

Суд счел социально опасным студента Дукаева, обвиняемого в содействии терроризму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Студент второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаев, арестованный в ноябре прошлого года по статье о содействии террористической деятельности, по мнению суда является "социально опасным", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно", - сказано в документах.
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Молодому человеку вменяется часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма).
Суд продлил Дукаеву срок содержания под стражей до 21 мая, до этой же даты продлен срок предварительного расследования дела. Из документов следует, что по словам следствия по делу, в частности, необходимо получить заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы и ознакомить заинтересованных лиц; предъявить фигуранту обвинение в окончательной редакции и допросить в указанном статусе.
Обвиняемый не возражал против ходатайства следователя, однако его защитник просил изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что препятствовать следствию и скрываться Дукаев не намерен.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, студенту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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