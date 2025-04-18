https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012743637.html
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках - РИА Новости, 22.04.2025
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках
Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-18T12:22:00+03:00
2025-04-18T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках месячника по благоустройству 19 и 26 апреля пройдут общегородские субботники. В них примут участие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и других столичных организаций, сотрудники предприятий и другие москвичи, в том числе студенты и школьники. Они смогут поучаствовать в уборке парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств, а также в высадке деревьев", - говорится в сообщении. Отмечается, что все желающие смогут заняться уходом за газонами и деревьями, смастерить скворечники для пернатых, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, спортивных и танцевальных флешмобах на природных территориях столицы.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, субботник
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках месячника по благоустройству 19 и 26 апреля пройдут общегородские субботники. В них примут участие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и других столичных организаций, сотрудники предприятий и другие москвичи, в том числе студенты и школьники. Они смогут поучаствовать в уборке парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств, а также в высадке деревьев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все желающие смогут заняться уходом за газонами и деревьями, смастерить скворечники для пернатых, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, спортивных и танцевальных флешмобах на природных территориях столицы.