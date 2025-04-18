Рейтинг@Mail.ru
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:22 18.04.2025 (обновлено: 14:58 22.04.2025)
https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012743637.html
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках - РИА Новости, 22.04.2025
Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках
Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-18T12:22:00+03:00
2025-04-22T14:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
субботник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866121422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14da3ccc0d6f176be192a2475a929961.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках месячника по благоустройству 19 и 26 апреля пройдут общегородские субботники. В них примут участие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и других столичных организаций, сотрудники предприятий и другие москвичи, в том числе студенты и школьники. Они смогут поучаствовать в уборке парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств, а также в высадке деревьев", - говорится в сообщении. Отмечается, что все желающие смогут заняться уходом за газонами и деревьями, смастерить скворечники для пернатых, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, спортивных и танцевальных флешмобах на природных территориях столицы.
https://ria.ru/20250417/promyvka-2012742015.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866121422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_159c9b4fddb893315594c23c13c2f5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, субботник

Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыОбщегородской субботник в Москве
Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Общегородской субботник в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках месячника по благоустройству 19 и 26 апреля пройдут общегородские субботники. В них примут участие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и других столичных организаций, сотрудники предприятий и другие москвичи, в том числе студенты и школьники. Они смогут поучаствовать в уборке парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств, а также в высадке деревьев", - говорится в сообщении.
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем
17 апреля, 17:36
Отмечается, что все желающие смогут заняться уходом за газонами и деревьями, смастерить скворечники для пернатых, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, спортивных и танцевальных флешмобах на природных территориях столицы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвысубботник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала