https://ria.ru/20250418/subbotnik-2012743637.html

Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках

Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках - РИА Новости, 22.04.2025

Столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках

Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-18T12:22:00+03:00

2025-04-18T12:22:00+03:00

2025-04-22T14:58:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

субботник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866121422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14da3ccc0d6f176be192a2475a929961.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Работники ЖКХ, столичные организации и москвичи примут участие в общегородских субботниках 19 и 26 апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках месячника по благоустройству 19 и 26 апреля пройдут общегородские субботники. В них примут участие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и других столичных организаций, сотрудники предприятий и другие москвичи, в том числе студенты и школьники. Они смогут поучаствовать в уборке парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств, а также в высадке деревьев", - говорится в сообщении. Отмечается, что все желающие смогут заняться уходом за газонами и деревьями, смастерить скворечники для пернатых, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, спортивных и танцевальных флешмобах на природных территориях столицы.

https://ria.ru/20250417/promyvka-2012742015.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, субботник