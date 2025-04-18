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Всероссийская неделя субботников стартовала в Подмосковье

Всероссийская неделя субботников стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2025

Всероссийская неделя субботников стартовала в Подмосковье

Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" стартовала на территории Московской области в пятницу в мемориальном комплексе "Рубеж Славы", сообщает... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:24:00+03:00

2025-04-18T17:24:00+03:00

2025-04-18T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" стартовала на территории Московской области в пятницу в мемориальном комплексе "Рубеж Славы", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Участие в старте акции приняли более 150 добровольцев, среди которых участники движений "Волонтеры Победы", "Волонтеры Подмосковья", "Движения Первых", "Экосистема", корпоративные волонтеры госкорпорации "Росатом", военнослужащие СВО и представители комитета семей воинов Отечества. После завершения субботника участники акции "Мы за чистоту" в Снегирях в Истре почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу "Рубеж Славы". "Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной войны. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в специальной военной операции, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад. Я очень рад, что у нас в Подмосковье сильные молодежные объединения, хорошо организованный волонтерский корпус. Мы очень им гордимся и надеемся, что много ребят примут участие в этой акции, сделают много добрых дел, и наши предки, наши старшие будут нами гордиться", — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. В Московской области в рамках акции "Мы за чистоту" пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 6 тысяч волонтеров. Завершится акция "Мы за чистоту" в Дмитрове на Перемиловской высоте.

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