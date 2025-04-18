https://ria.ru/20250418/subbotnik-2011934436.html

Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник

Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник - РИА Новости, 18.04.2025

Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник

Понятие "субботник" никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:15:00+03:00

2025-04-18T02:15:00+03:00

2025-04-18T02:15:00+03:00

общество

аб киап

юлия паушкина

россия

работа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010500993_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_43a9f48018f9727b805dd7a786bda920.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Понятие "субботник" никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой деятельности сотрудник должен, лишь если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.Как правило, такие обязанности прописаны в должностной инструкции в случае, если деятельность работника связана с уборкой и/или уходом за растениями. При этом график работника должен совпадать со временем проведения мероприятия. Проще говоря, в свой рабочий день такой сотрудник обязан выйти на субботник в пределах рабочего времени."Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя", — заключила адвокат.

https://ria.ru/20250402/rabota-2008781121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, аб киап, юлия паушкина, россия, работа