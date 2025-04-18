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Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник - РИА Новости, 18.04.2025
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02:15 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/subbotnik-2011934436.html
Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник
Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник - РИА Новости, 18.04.2025
Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник
Понятие "субботник" никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:15:00+03:00
2025-04-18T02:15:00+03:00
общество
аб киап
юлия паушкина
россия
работа
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Понятие "субботник" никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой деятельности сотрудник должен, лишь если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.Как правило, такие обязанности прописаны в должностной инструкции в случае, если деятельность работника связана с уборкой и/или уходом за растениями. При этом график работника должен совпадать со временем проведения мероприятия. Проще говоря, в свой рабочий день такой сотрудник обязан выйти на субботник в пределах рабочего времени."Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя", — заключила адвокат.
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общество, аб киап, юлия паушкина, россия, работа
Общество, АБ КИАП, Юлия Паушкина, Россия, Работа
Юрист разъяснила, кого работодатель вправе заставить выйти на субботник

Юрист Паушкина: субботник на работе может быть лишь в пределах рабочего времени

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГородской субботник в парке искусств "Музеон"
Городской субботник в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Понятие "субботник" никак не урегулировано законодательно — как правило, под ним подразумеваются общественно полезные работы в выходной день. Участвовать в этой деятельности сотрудник должен, лишь если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.
Как правило, такие обязанности прописаны в должностной инструкции в случае, если деятельность работника связана с уборкой и/или уходом за растениями. При этом график работника должен совпадать со временем проведения мероприятия. Проще говоря, в свой рабочий день такой сотрудник обязан выйти на субботник в пределах рабочего времени.
"Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя", — заключила адвокат.
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ОбществоАБ КИАПЮлия ПаушкинаРоссияРабота
 
 
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