https://ria.ru/20250418/stuglev-2011775822.html

Александр Стуглев: интерес к России растет на фоне мировой турбулентности

Александр Стуглев: интерес к России растет на фоне мировой турбулентности - РИА Новости, 18.04.2025

Александр Стуглев: интерес к России растет на фоне мировой турбулентности

Индонезийская столица Джакарта 15 апреля приняла у себя масштабную делегацию российских бизнесменов, приехавших ради участия в организованном фондом... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:00:00+03:00

2025-04-18T09:00:00+03:00

2025-04-18T09:00:00+03:00

интервью

александр стуглев

фонд "росконгресс"

международные отношения

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Индонезийская столица Джакарта 15 апреля приняла у себя масштабную делегацию российских бизнесменов, приехавших ради участия в организованном фондом "Росконгресс" бизнес-форуме Россия-Индонезия. Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев заявил в интервью РИА Новости на полях мероприятия, что активный диалог России и Индонезии продолжится на ПМЭФ-2025, где ожидают прибытие представительной индонезийской делегации. По словам Стуглева, количество представленных на ПМЭФ стран и участвующих делегатов повторит или даже превысит прошлогодние показатели. Одна из причин для этого – рост интереса к России и поиск новых рынков на фоне турбулентности, которую создали США. Директор фонда "Росконгресс" также подчеркнул, что бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах бизнес-форума, который сейчас проходит в столице Индонезии Джакарте. Растет ли здесь интерес к России как к бизнес-партнеру?– Спасибо за вопрос. В рамках пленарного заседания докладчики акцентировали внимание на том, что товарооборот между Россией и Индонезией растет, а российский бизнес активно работает в Индонезии. Сам бизнес-форум проходит на полях 13-й межправительственной комиссии России и Индонезии. Форум дал возможность бизнесу, представителям государства встретиться на этой площадке, обсудить основные направления сотрудничества, вести достаточно открытый диалог и сформировать новые импульсы активного развития бизнеса, что является основной задачей этого бизнес-форума. Мы стремимся создать пространство доверия для всех.Дружеские и доверительные отношения между Россией и Индонезией существуют уже давно – в этом году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. Все эти годы велся активный диалог, который, на мой взгляд, продолжится в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. В нем примет участие представительная делегация из Индонезии.– Из скольких стран приедут делегации на ПМЭФ?– В прошлом году на ПМЭФ приехали 20 тысяч участников из 140 стран мира. Я думаю, что в этом году будет либо около, либо не меньше этого значения, потому что интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки. Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. Вполне возможно, что и Россия в этом смысле станет для них более интересным партнером, нежели это было раньше. Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией. Поэтому, думаю, и количество участников, и количество стран будет такое же, если не больше.– Может быть, есть что-то особенное в составе участников ПМЭФ в этом году?– Состав участников традиционный. Мы видим, что бизнесмены из недружественных стран тоже принимают активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".– А что насчет ВЭФ?– Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров.– А что будет главной темой в этом году?– Это пока не известно. Тему мы еще не выбрали, но думаю, что в ближайшее время, после проведения организационного комитета, мы все об этом узнаем.– Спасибо большое. Давайте вернемся в Индонезию. Индонезия, начиная с января этого года, – новый член альянса стран БРИКС. Проявляют ли тут интерес к участию в мероприятиях именно по этой линии?– Вопросов со стороны индонезийских средств массовой информации по линии БРИКС очень много. Конечно, для большинства местных СМИ, для компаний, это некий процесс, который еще не очень понятен. Но очевидно, что БРИКС – общая платформа, главной темой которой является справедливость, отношения между партнерами, равноправие. В БРИКС нет никаких заранее сформированных органов управления, страна-председатель обеспечивает процесс координации активности в рамках БРИКС. Нет бюрократического аппарата. И в этом смысле все страны вносят свои инициативы, которые потом подтверждаются общей декларацией лидеров на саммите. Есть много вопросов, которые предстоит совместно решать, в том числе вопросы взаимных расчетов. Если страны договорятся о некоем формате, то это будет прорывом, облегчением взаиморасчетов между странами. Конечно, Индонезия должна балансировать между теми новыми возможностями, которые у нее открываются в отношениях с членами объединения БРИКС, в частности с Россией, с теми связями, которые у нее традиционно сложились с Западом, с Соединенными Штатами Америки. От этого Индонезия никуда быстро не увернется, потому что есть выработанная повестка, есть устоявшиеся деловые отношения.– Какие есть планы у "Росконгресса" по сотрудничеству со странами Глобального Юга, то есть государствами Азии, Африки, Латинской Америки? Собираетесь ли вы расширять географию ваших контактов и мероприятий?– Мы приглашаем страны Глобального Юга к участию в наших традиционных мероприятиях, крупных форумах, специализированных форумах, таких как Российская энергетическая неделя, Форум путешествий, Юридический форум, Экономический форум, посвященный вопросам развития бизнеса на Кавказе. Нет никаких ограничений для стран Глобального Юга к участию в наших мероприятиях, для того, чтобы лучше узнать Россию, познакомиться с бизнес-возможностями, заручиться какой-то поддержкой, привлечь инвестиции в свою страну. В то же время мы организуем бизнес-миссии под эгидой бренда Roscongress International. Мы планируем, например, участие в "Африканской энергетической неделе". Много возможностей открывается для российских компаний в Африке. Это большой многогранный континент, где, на мой взгляд, еще даже на 10-20% не использован потенциал для бизнеса, для гуманитарного сотрудничества.

https://ria.ru/20250310/rets-2004134829.html

https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html

https://ria.ru/20250307/briks-2003536149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, александр стуглев, фонд "росконгресс", международные отношения