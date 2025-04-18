Разводы, эмиграция и обман: куда пропали солистки "Стрелок" спустя 27 лет
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкГруппа "Стрелки", удостоенная премии в номинации "Лучшая поп-группа года", перед началом церемонии вручения VIII Национальной Российской музыкальной премии "Овация" в ГЦКЗ "Россия"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В конце 90-х они собирали стадионы и должны были стать "русскими Spice Girls". Миллионы поклонников подпевали хитам "На вечеринке", "Ты бросил меня" и "Красавчик". Но потом что-то пошло не так. Почему распался культовый коллектив? Кто из звездных солисток сменил несколько мужей, кто навсегда покинул Россию, а кто стал жертвой мошенников? Мы нашли всех участниц золотого состава "Стрелок".
Светлана Бобкина (Гера)
Судьба подарила Гере актерское образование во ВГИКе и роль в женском поп-коллективе. После ухода из "Стрелок" в 2003 году она создала дуэт "Бридж" с коллегой Марией Корнеевой, а затем начала сольную карьеру под псевдонимом BOBY.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГера и певица Наташа Ласка на вечеринке "LEX ULTRA SUMMER PARTY" в ресторане "COMPANY"
Гера и певица Наташа Ласка на вечеринке "LEX ULTRA SUMMER PARTY" в ресторане "COMPANY"
Личная жизнь Светланы оказалась не менее насыщенной, чем творческая. Один из ее мужей — актер Олег Васильков, известный по сериалам "Хрустальный" и "Прелесть". Как признается сама артистка, замужем она побывала трижды.
Сейчас 50-летняя Бобкина выступает под именем "Светлана Гера" в обновленном "золотом составе" группы Gold Strelki, а также дает сольные концерты в ресторанах и клубах.
Мария Корнеева (Марго)
Эффектная блондинка Марго после ухода из группы не стала ограничивать себя только музыкой. Короткий период выступлений в дуэте "Бридж" сменился освоением новых профессий: парикмахера, дизайнера мебели, создательницы бижутерии.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭкс-солистки музыкальной группы "Стрелки" Мария Корнеева и Екатерина Кравцова демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Веры Домокош на Неделе моды в Москве "Сделано в России"
Экс-солистки музыкальной группы "Стрелки" Мария Корнеева и Екатерина Кравцова демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Веры Домокош на Неделе моды в Москве "Сделано в России"
Образование Марии впечатляет не меньше: два диплома — в сфере менеджмента и экономики. Однако главным делом своей жизни она считает материнство — у нее двое детей. Сын Федор (2006 г.р.) от гражданского брака с Алексеем Потаповым и дочь Алиса (2011 г.р.) от брака с Александром Бибиловым, который закончился разводом.
Сейчас 49-летняя Мария, известная в соцсетях как Мария Кандиано, вернулась в Gold Strelki и активно продвигает здоровый образ жизни. В 2024 году вместе с группой она блеснула в телешоу "Виа Суперстар" на НТВ.
Екатерина Кравцова (Радистка Кэт)
История Кэт — пример жестокости шоу-бизнеса. После окончания пятилетнего контракта она осмелилась попросить продюсеров об улучшении финансовых условий. Результат оказался шокирующим — вместо повышения зарплаты певицу просто уволили.
Период после ухода из группы стал для Кравцовой настоящим испытанием — она с трудом привыкала к обычному ритму жизни. Личная жизнь складывалась непросто: брак с Сергеем Любомским, рождение двух сыновей, Данила и Федора, а затем развод.
Настоящим ударом для артистки стало мошенничество с ее квартирой в 2017 году. Злоумышленники продали жилье певицы третьим лицам, и только после долгих судебных разбирательств она смогла вернуть свою недвижимость.
Сегодня экс-солистка выступает в золотом составе группы и с удовольствием делится в соцсетях фотографиями с уже взрослыми сыновьями.
Юлия Долгашова (Ю-Ю)
Юлия не только пела, но и писала хиты "Стрелок": "Весна", "Бумеранг", "Успеем". Покинув группу в 2003 году, она сменила псевдоним Ю-Ю на Юлию Беретту и начала сольную карьеру.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГера и Юля Беретта перед премьерой фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2"
Гера и Юля Беретта перед премьерой фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2"
Амбиции артистки простирались дальше музыки — она активно снималась в кино. Фильмография Беретты включает сериалы "Проклятый рай", "Макс и Гусь", "Кензели". В 2025 году ожидается выход фильма "Навар" с ее участием.
Личная жизнь 46-летней звезды тоже сложилась интересно. Первый брак с бизнесменом Владимиром Глебовым принес ей сына, также Владимира, родившегося в 2015 году. В 2022 году певица вышла замуж за бизнесмена Дениса Преснухина.
Судя по соцсетям, в марте 2025 года Беретта путешествовала по Парагваю, а в феврале презентовала новый клип "Не святая".
Юлия Беретта (Долгашева)
Мария Соловьева (Мышка)
Мышка первой покинула группу, сделав выбор в пользу семьи еще в 2000 году. Тогда она была в отношениях с писателем Дмитрием Липскеровым, бывшим мужем актрисы Елены Кориковой. В этом союзе родились двое детей — Константин и София.
После расставания с Липскеровым жизнь Марии резко изменилась. Она переехала в Германию, затем вышла замуж за гражданина Турции и родила третьего сына.
Творческая энергия Мышки нашла выход в хореографии — она работала постановщиком танцевальных номеров. К сожалению, о текущей жизни этой экс-солистки известно немного — она не стремится к публичности и редко появляется в медиа-пространстве.
© Фото : соцсетиМария Соловьева (Мышка)
© Фото : соцсети
Мария Соловьева (Мышка)
Лия Быкова
Лия, выступавшая под своим настоящим именем, пробыла в группе меньше всех — около года (1997-1998). Она участвовала в записи первого альбома, исполнила сольную песню "Я жду тебя" и снялась в клипах "Мамочка" и "На вечеринке".
Быстро осознав, что шоу-бизнес — не ее путь, Лия сделала ставку на образование. Она окончила Московский государственный лингвистический университет, где изучала английский и китайский языки, а затем получила степень магистра по финансам в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии.
Выступление поп-группы "Стрелки"
Личное счастье Лия обрела с австралийцем Адамом Росалки, за которого вышла замуж в 2009 году. Пара воспитывает двоих детей — сына Сайласа (2014) и дочь Элеонор (2017). Сейчас бывшая певица живет в Сиднее и работает в финансовой сфере.
Анастасия Родина (Стася)
Стася с ее яркой внешностью — красными волосами и белой челкой — была одной из самых запоминающихся участниц коллектива. Она пела в группе до конца 1999 года и участвовала в записи трех альбомов.
Причиной ухода с пика популярности стала любовь. Анастасия вышла замуж за голландца, взяла фамилию Эвен и навсегда переехала в Нидерланды. Там она родила троих сыновей и полностью посвятила себя семье.
Новым увлечением бывшей поп-звезды стала йога — Анастасия не только практикует ее сама, но и преподает другим. Несмотря на эмиграцию, Родина иногда приезжает в Россию и даже участвовала в первом концерте возрожденных "Стрелок" в 2015 году, однако к регулярной музыкальной деятельности не вернулась.