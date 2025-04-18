https://ria.ru/20250418/strelki-2012102621.html

Разводы, эмиграция и обман: куда пропали солистки "Стрелок" спустя 27 лет

Разводы, эмиграция и обман: куда пропали солистки "Стрелок" спустя 27 лет - РИА Новости, 18.04.2025

Разводы, эмиграция и обман: куда пропали солистки "Стрелок" спустя 27 лет

В конце 90-х они собирали стадионы и должны были стать "русскими Spice Girls". Миллионы поклонников подпевали хитам "На вечеринке", "Ты бросил меня" и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:45:00+03:00

2025-04-18T18:45:00+03:00

2025-04-18T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В конце 90-х они собирали стадионы и должны были стать "русскими Spice Girls". Миллионы поклонников подпевали хитам "На вечеринке", "Ты бросил меня" и "Красавчик". Но потом что-то пошло не так. Почему распался культовый коллектив? Кто из звездных солисток сменил несколько мужей, кто навсегда покинул Россию, а кто стал жертвой мошенников? Мы нашли всех участниц золотого состава "Стрелок".Светлана Бобкина (Гера)Судьба подарила Гере актерское образование во ВГИКе и роль в женском поп-коллективе. После ухода из "Стрелок" в 2003 году она создала дуэт "Бридж" с коллегой Марией Корнеевой, а затем начала сольную карьеру под псевдонимом BOBY.Личная жизнь Светланы оказалась не менее насыщенной, чем творческая. Один из ее мужей — актер Олег Васильков, известный по сериалам "Хрустальный" и "Прелесть". Как признается сама артистка, замужем она побывала трижды.Сейчас 50-летняя Бобкина выступает под именем "Светлана Гера" в обновленном "золотом составе" группы Gold Strelki, а также дает сольные концерты в ресторанах и клубах.Мария Корнеева (Марго)Эффектная блондинка Марго после ухода из группы не стала ограничивать себя только музыкой. Короткий период выступлений в дуэте "Бридж" сменился освоением новых профессий: парикмахера, дизайнера мебели, создательницы бижутерии.Образование Марии впечатляет не меньше: два диплома — в сфере менеджмента и экономики. Однако главным делом своей жизни она считает материнство — у нее двое детей. Сын Федор (2006 г.р.) от гражданского брака с Алексеем Потаповым и дочь Алиса (2011 г.р.) от брака с Александром Бибиловым, который закончился разводом.Сейчас 49-летняя Мария, известная в соцсетях как Мария Кандиано, вернулась в Gold Strelki и активно продвигает здоровый образ жизни. В 2024 году вместе с группой она блеснула в телешоу "Виа Суперстар" на НТВ.Екатерина Кравцова (Радистка Кэт)История Кэт — пример жестокости шоу-бизнеса. После окончания пятилетнего контракта она осмелилась попросить продюсеров об улучшении финансовых условий. Результат оказался шокирующим — вместо повышения зарплаты певицу просто уволили.Период после ухода из группы стал для Кравцовой настоящим испытанием — она с трудом привыкала к обычному ритму жизни. Личная жизнь складывалась непросто: брак с Сергеем Любомским, рождение двух сыновей, Данила и Федора, а затем развод.Настоящим ударом для артистки стало мошенничество с ее квартирой в 2017 году. Злоумышленники продали жилье певицы третьим лицам, и только после долгих судебных разбирательств она смогла вернуть свою недвижимость.Сегодня экс-солистка выступает в золотом составе группы и с удовольствием делится в соцсетях фотографиями с уже взрослыми сыновьями.Юлия Долгашова (Ю-Ю)Юлия не только пела, но и писала хиты "Стрелок": "Весна", "Бумеранг", "Успеем". Покинув группу в 2003 году, она сменила псевдоним Ю-Ю на Юлию Беретту и начала сольную карьеру.Амбиции артистки простирались дальше музыки — она активно снималась в кино. Фильмография Беретты включает сериалы "Проклятый рай", "Макс и Гусь", "Кензели". В 2025 году ожидается выход фильма "Навар" с ее участием.Личная жизнь 46-летней звезды тоже сложилась интересно. Первый брак с бизнесменом Владимиром Глебовым принес ей сына, также Владимира, родившегося в 2015 году. В 2022 году певица вышла замуж за бизнесмена Дениса Преснухина.Судя по соцсетям, в марте 2025 года Беретта путешествовала по Парагваю, а в феврале презентовала новый клип "Не святая".Мария Соловьева (Мышка)Мышка первой покинула группу, сделав выбор в пользу семьи еще в 2000 году. Тогда она была в отношениях с писателем Дмитрием Липскеровым, бывшим мужем актрисы Елены Кориковой. В этом союзе родились двое детей — Константин и София.После расставания с Липскеровым жизнь Марии резко изменилась. Она переехала в Германию, затем вышла замуж за гражданина Турции и родила третьего сына.Творческая энергия Мышки нашла выход в хореографии — она работала постановщиком танцевальных номеров. К сожалению, о текущей жизни этой экс-солистки известно немного — она не стремится к публичности и редко появляется в медиа-пространстве.Лия БыковаЛия, выступавшая под своим настоящим именем, пробыла в группе меньше всех — около года (1997-1998). Она участвовала в записи первого альбома, исполнила сольную песню "Я жду тебя" и снялась в клипах "Мамочка" и "На вечеринке".Быстро осознав, что шоу-бизнес — не ее путь, Лия сделала ставку на образование. Она окончила Московский государственный лингвистический университет, где изучала английский и китайский языки, а затем получила степень магистра по финансам в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии.Личное счастье Лия обрела с австралийцем Адамом Росалки, за которого вышла замуж в 2009 году. Пара воспитывает двоих детей — сына Сайласа (2014) и дочь Элеонор (2017). Сейчас бывшая певица живет в Сиднее и работает в финансовой сфере.Анастасия Родина (Стася)Стася с ее яркой внешностью — красными волосами и белой челкой — была одной из самых запоминающихся участниц коллектива. Она пела в группе до конца 1999 года и участвовала в записи трех альбомов.Причиной ухода с пика популярности стала любовь. Анастасия вышла замуж за голландца, взяла фамилию Эвен и навсегда переехала в Нидерланды. Там она родила троих сыновей и полностью посвятила себя семье.Новым увлечением бывшей поп-звезды стала йога — Анастасия не только практикует ее сама, но и преподает другим. Несмотря на эмиграцию, Родина иногда приезжает в Россию и даже участвовала в первом концерте возрожденных "Стрелок" в 2015 году, однако к регулярной музыкальной деятельности не вернулась.

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справки, spice girls, вгик, россия