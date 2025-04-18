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В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет - РИА Новости, 18.04.2025
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03:32 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/statistika-2011943661.html
В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет
В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет - РИА Новости, 18.04.2025
В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет
Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:32:00+03:00
2025-04-18T03:32:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из данных о рождении детей в России в 2025 году, средний возраст матери составляет 29,8 года, средний возраст отца - 29,3 года. Всего в 2025 году в России подано 631 597 заявлений о рождении, среди них 51% - мальчики, 49% - девочки. Также в 2025 году в России произошло 4 463 рождения двойняшек. По данным ЗАГС, у 39% матерей это первый ребенок, у 32% матерей - второй, у 18% - третий, у 11% - четвертый.
https://ria.ru/20250304/beremennost-2003016703.html
https://ria.ru/20250206/moskva-1997633291.html
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общество, россия
Общество, Россия
В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет

Средний возраст матери в России составляет 29,8 года

© Depositphotos.com / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из данных о рождении детей в России в 2025 году, средний возраст матери составляет 29,8 года, средний возраст отца - 29,3 года.
Москвичка Галина Шубенина, ставшая матерью в возрасте 62-х лет, cо своей дочерью Клеопатрой общается с журналистами в родильном доме ГКБ №15 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Секрет прост": как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей
4 марта, 18:00
Всего в 2025 году в России подано 631 597 заявлений о рождении, среди них 51% - мальчики, 49% - девочки. Также в 2025 году в России произошло 4 463 рождения двойняшек.
По данным ЗАГС, у 39% матерей это первый ребенок, у 32% матерей - второй, у 18% - третий, у 11% - четвертый.
Младенцы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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6 февраля, 02:57
 
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