https://ria.ru/20250418/statistika-2011943661.html

В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет

В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет - РИА Новости, 18.04.2025

В России женщины в среднем рожают детей в 30 лет

Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:32:00+03:00

2025-04-18T03:32:00+03:00

2025-04-18T03:32:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из данных о рождении детей в России в 2025 году, средний возраст матери составляет 29,8 года, средний возраст отца - 29,3 года. Всего в 2025 году в России подано 631 597 заявлений о рождении, среди них 51% - мальчики, 49% - девочки. Также в 2025 году в России произошло 4 463 рождения двойняшек. По данным ЗАГС, у 39% матерей это первый ребенок, у 32% матерей - второй, у 18% - третий, у 11% - четвертый.

https://ria.ru/20250304/beremennost-2003016703.html

https://ria.ru/20250206/moskva-1997633291.html

россия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия