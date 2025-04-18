https://ria.ru/20250418/ssha-2012120135.html

Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине за пару недель

Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине за пару недель - РИА Новости, 18.04.2025

Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине за пару недель

Американские чиновники на встрече в Париже заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает агентство... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:42:00+03:00

2025-04-18T16:42:00+03:00

2025-04-18T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американские чиновники на встрече в Париже заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает агентство Блумберг. В четверг госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны также встретились с представителями ФРГ, Великобритании и Украины. "Американские чиновники отметили, что хотят обеспечить полное прекращение огня (на Украине - ред.) за несколько недель", - говорится в сообщении агентства. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250417/tramp-2011917476.html

https://ria.ru/20250407/peskov-2009786991.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, марко рубио