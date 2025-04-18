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Bloomberg: США представили союзникам предложение по миру на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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16:18 18.04.2025 (обновлено: 16:54 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ssha-2012110471.html
Bloomberg: США представили союзникам предложение по миру на Украине
Bloomberg: США представили союзникам предложение по миру на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Bloomberg: США представили союзникам предложение по миру на Украине
США на встрече в Париже предложили план урегулирования конфликта на Украине, который подразумевает, что Россия оставляет за собой все территории, перешедшие под РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:18:00+03:00
2025-04-18T16:54:00+03:00
сша
украина
россия
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США на встрече в Париже предложили план урегулирования конфликта на Украине, который подразумевает, что Россия оставляет за собой все территории, перешедшие под ее контроль, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников."США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая краткое изложение условий прекращения боевых действий и ослабления санкций в отношении Москвы в случае длительного прекращения огня", — говорится в публикации.Кроме того, американское предложение подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. Предполагается также отказ от обсуждений членства Украины в НАТО."Американские чиновники отметили, что хотят обеспечить полное прекращение огня за несколько недель", — говорится в сообщении агентства.При этом один из собеседников Bloomberg отметил, что этот план, который еще нужно обсудить с Киевом, не приведет к окончательному урегулированию, а европейские союзники США не признают территории российскими.Накануне в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html
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сша, украина, россия, евросоюз
США, Украина, Россия, Евросоюз
Bloomberg: США представили союзникам предложение по миру на Украине

Bloomberg: США предложили план по Украине, оставляющий за Россией все территории

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США на встрече в Париже предложили план урегулирования конфликта на Украине, который подразумевает, что Россия оставляет за собой все территории, перешедшие под ее контроль, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
"США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая краткое изложение условий прекращения боевых действий и ослабления санкций в отношении Москвы в случае длительного прекращения огня", — говорится в публикации.
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Кроме того, американское предложение подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. Предполагается также отказ от обсуждений членства Украины в НАТО.
«
"Американские чиновники отметили, что хотят обеспечить полное прекращение огня за несколько недель", — говорится в сообщении агентства.
При этом один из собеседников Bloomberg отметил, что этот план, который еще нужно обсудить с Киевом, не приведет к окончательному урегулированию, а европейские союзники США не признают территории российскими.
Накануне в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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