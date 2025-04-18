https://ria.ru/20250418/ssha-2011951447.html

США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик

США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 18.04.2025

США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик

Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:40:00+03:00

2025-04-18T05:40:00+03:00

2025-04-18T05:41:00+03:00

экономика

турция

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Односторонние таможенные тарифы, введенные США в отношении 185 стран, являются объявлением экономической войны всему миру. Турция входит в число этих стран. Таможенный тариф, применяемый к Турции, составляет минимальный уровень универсального тарифа 10 процентов. В целом, мы видим, что Турция находится в самой низкой налоговой группе по сравнению с другими странами. Такая ситуация неизбежно таит в себе как риски, так и возможности для Турции", - считает собеседник агентства. По его словам, ситуация может создать проблемы в таких вопросах, как торговля, экспорт и иностранные инвестиции в отношениях с США. "Особенно когда экспорт Турции в США станет дороже, торговля может сократиться. Эти тарифы могут снизить интерес американских инвесторов к Турции. Однако десятипроцентный тариф Турции занимает выгодное положение по сравнению с такими странами, как Китай, ЕС, Вьетнам, Камбоджа и Индия, в которых действуют высокие тарифные ставки. В этом процессе, если конкурентоспособность турецких компаний будет повышена, а новая экспортная политика будет осуществляться напрямую в США, а не через ЕС, Турция сможет выйти из этой политики Трампа с наименьшим ущербом, и даже ее торговая история с Америкой может измениться в положительную сторону. Кроме того, не стоит забывать, что турецкие инвесторы и экспортеры обратятся к другим торговым рынкам и торговым маршрутам", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20250417/poshliny-2011873992.html

https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html

турция

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт