США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик
Политолог Юджель назвал пошлины США объявлением экономической войны всему миру
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
"Односторонние таможенные тарифы, введенные США в отношении 185 стран, являются объявлением экономической войны всему миру. Турция входит в число этих стран. Таможенный тариф, применяемый к Турции, составляет минимальный уровень универсального тарифа 10 процентов. В целом, мы видим, что Турция находится в самой низкой налоговой группе по сравнению с другими странами. Такая ситуация неизбежно таит в себе как риски, так и возможности для Турции", - считает собеседник агентства.
По его словам, ситуация может создать проблемы в таких вопросах, как торговля, экспорт и иностранные инвестиции в отношениях с США.
"Особенно когда экспорт Турции в США станет дороже, торговля может сократиться. Эти тарифы могут снизить интерес американских инвесторов к Турции. Однако десятипроцентный тариф Турции занимает выгодное положение по сравнению с такими странами, как Китай, ЕС, Вьетнам, Камбоджа и Индия, в которых действуют высокие тарифные ставки. В этом процессе, если конкурентоспособность турецких компаний будет повышена, а новая экспортная политика будет осуществляться напрямую в США, а не через ЕС, Турция сможет выйти из этой политики Трампа с наименьшим ущербом, и даже ее торговая история с Америкой может измениться в положительную сторону. Кроме того, не стоит забывать, что турецкие инвесторы и экспортеры обратятся к другим торговым рынкам и торговым маршрутам", - отметил эксперт.
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