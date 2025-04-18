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США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 18.04.2025
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05:40 18.04.2025 (обновлено: 05:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ssha-2011951447.html
США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик
США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик - РИА Новости, 18.04.2025
США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик
Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:40:00+03:00
2025-04-18T05:41:00+03:00
экономика
турция
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "Односторонние таможенные тарифы, введенные США в отношении 185 стран, являются объявлением экономической войны всему миру. Турция входит в число этих стран. Таможенный тариф, применяемый к Турции, составляет минимальный уровень универсального тарифа 10 процентов. В целом, мы видим, что Турция находится в самой низкой налоговой группе по сравнению с другими странами. Такая ситуация неизбежно таит в себе как риски, так и возможности для Турции", - считает собеседник агентства. По его словам, ситуация может создать проблемы в таких вопросах, как торговля, экспорт и иностранные инвестиции в отношениях с США. "Особенно когда экспорт Турции в США станет дороже, торговля может сократиться. Эти тарифы могут снизить интерес американских инвесторов к Турции. Однако десятипроцентный тариф Турции занимает выгодное положение по сравнению с такими странами, как Китай, ЕС, Вьетнам, Камбоджа и Индия, в которых действуют высокие тарифные ставки. В этом процессе, если конкурентоспособность турецких компаний будет повышена, а новая экспортная политика будет осуществляться напрямую в США, а не через ЕС, Турция сможет выйти из этой политики Трампа с наименьшим ущербом, и даже ее торговая история с Америкой может измениться в положительную сторону. Кроме того, не стоит забывать, что турецкие инвесторы и экспортеры обратятся к другим торговым рынкам и торговым маршрутам", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20250417/poshliny-2011873992.html
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html
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экономика, турция, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Турция, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
США объявили войну всему миру, заявил турецкий аналитик

Политолог Юджель назвал пошлины США объявлением экономической войны всему миру

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Таможенные тарифы США являются объявлением экономической войны всему миру, но Турция может выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику
Вчера, 17:08
"Односторонние таможенные тарифы, введенные США в отношении 185 стран, являются объявлением экономической войны всему миру. Турция входит в число этих стран. Таможенный тариф, применяемый к Турции, составляет минимальный уровень универсального тарифа 10 процентов. В целом, мы видим, что Турция находится в самой низкой налоговой группе по сравнению с другими странами. Такая ситуация неизбежно таит в себе как риски, так и возможности для Турции", - считает собеседник агентства.
По его словам, ситуация может создать проблемы в таких вопросах, как торговля, экспорт и иностранные инвестиции в отношениях с США.
"Особенно когда экспорт Турции в США станет дороже, торговля может сократиться. Эти тарифы могут снизить интерес американских инвесторов к Турции. Однако десятипроцентный тариф Турции занимает выгодное положение по сравнению с такими странами, как Китай, ЕС, Вьетнам, Камбоджа и Индия, в которых действуют высокие тарифные ставки. В этом процессе, если конкурентоспособность турецких компаний будет повышена, а новая экспортная политика будет осуществляться напрямую в США, а не через ЕС, Турция сможет выйти из этой политики Трампа с наименьшим ущербом, и даже ее торговая история с Америкой может измениться в положительную сторону. Кроме того, не стоит забывать, что турецкие инвесторы и экспортеры обратятся к другим торговым рынкам и торговым маршрутам", - отметил эксперт.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции
5 апреля, 12:37
 
ЭкономикаТурцияСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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