В Южной Каролине перевернулся школьный автобус
В Южной Каролине перевернулся автобус, один человек погиб, 18 пострадали
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Автобус перевернулся в американском штате Южная Каролина, один человек погиб, 18 пострадали, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный дорожный патруль.
По данным телеканала, инцидент произошел в четверг днем возле города Ричбург округа Честер Южной Каролины. Группа учеников из средней школы Пайн Ридж возвращалась с экскурсии в трех автобусах. У одного из транспортных средств лопнуло колесо, после чего оно перевернулось. В автобусе находились 35 учеников школы и трое взрослых, отмечает Fox News.
В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус
7 октября 2024, 19:57
"Восемнадцать (человек - ред.) пострадали, некоторые из них были госпитализированы. Один человек скончался", - отмечает телеканал со ссылкой на дорожный патруль Южной Каролины.
По информации Fox News, остальные два школьных автобуса не попали ДТП. Власти продолжают расследование случившегося.
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку
13 сентября 2024, 13:53