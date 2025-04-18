https://ria.ru/20250418/ssha-2011946465.html

В Южной Каролине перевернулся школьный автобус

В Южной Каролине перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 18.04.2025

В Южной Каролине перевернулся школьный автобус

Автобус перевернулся в американском штате Южная Каролина, один человек погиб, 18 пострадали, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный дорожный патруль. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:15:00+03:00

2025-04-18T04:15:00+03:00

2025-04-18T04:15:00+03:00

в мире

южная каролина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Автобус перевернулся в американском штате Южная Каролина, один человек погиб, 18 пострадали, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный дорожный патруль. По данным телеканала, инцидент произошел в четверг днем возле города Ричбург округа Честер Южной Каролины. Группа учеников из средней школы Пайн Ридж возвращалась с экскурсии в трех автобусах. У одного из транспортных средств лопнуло колесо, после чего оно перевернулось. В автобусе находились 35 учеников школы и трое взрослых, отмечает Fox News. "Восемнадцать (человек - ред.) пострадали, некоторые из них были госпитализированы. Один человек скончался", - отмечает телеканал со ссылкой на дорожный патруль Южной Каролины. По информации Fox News, остальные два школьных автобуса не попали ДТП. Власти продолжают расследование случившегося.

https://ria.ru/20241007/irlandiya-1976847268.html

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

южная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная каролина