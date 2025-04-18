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В Южной Каролине перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 18.04.2025
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04:15 18.04.2025
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В Южной Каролине перевернулся школьный автобус
В Южной Каролине перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 18.04.2025
В Южной Каролине перевернулся школьный автобус
Автобус перевернулся в американском штате Южная Каролина, один человек погиб, 18 пострадали, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный дорожный патруль. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:15:00+03:00
2025-04-18T04:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Автобус перевернулся в американском штате Южная Каролина, один человек погиб, 18 пострадали, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный дорожный патруль. По данным телеканала, инцидент произошел в четверг днем возле города Ричбург округа Честер Южной Каролины. Группа учеников из средней школы Пайн Ридж возвращалась с экскурсии в трех автобусах. У одного из транспортных средств лопнуло колесо, после чего оно перевернулось. В автобусе находились 35 учеников школы и трое взрослых, отмечает Fox News. "Восемнадцать (человек - ред.) пострадали, некоторые из них были госпитализированы. Один человек скончался", - отмечает телеканал со ссылкой на дорожный патруль Южной Каролины. По информации Fox News, остальные два школьных автобуса не попали ДТП. Власти продолжают расследование случившегося.
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в мире, южная каролина
В мире, Южная Каролина
В Южной Каролине перевернулся школьный автобус

В Южной Каролине перевернулся автобус, один человек погиб, 18 пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Автобус перевернулся в американском штате Южная Каролина, один человек погиб, 18 пострадали, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный дорожный патруль.
По данным телеканала, инцидент произошел в четверг днем возле города Ричбург округа Честер Южной Каролины. Группа учеников из средней школы Пайн Ридж возвращалась с экскурсии в трех автобусах. У одного из транспортных средств лопнуло колесо, после чего оно перевернулось. В автобусе находились 35 учеников школы и трое взрослых, отмечает Fox News.
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"Восемнадцать (человек - ред.) пострадали, некоторые из них были госпитализированы. Один человек скончался", - отмечает телеканал со ссылкой на дорожный патруль Южной Каролины.
По информации Fox News, остальные два школьных автобуса не попали ДТП. Власти продолжают расследование случившегося.
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