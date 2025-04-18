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США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
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01:47 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ssha-2011938323.html
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ
США начнет вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, по предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:47:00+03:00
2025-04-18T01:47:00+03:00
в мире
сирия
сша
дамаск (город)
башар асад
ахмед аш-шараа
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США начнет вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, по предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек, сообщает газета New York Times. Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. "Через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о необходимости дополнительных сокращений. Было рекомендовано оставить в Сирии не менее 500 американских военных," - говорится в публикации издания со ссылкой на официальные лица. Согласно источникам, в рамках первой волны сокращений количество военнослужащих было сокращено примерно с 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Кроме того, американские военные приняли решение закрыть три из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке страны. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250418/siriya-2011932211.html
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Министерство обороны США
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ

NYT: численность американских военных в Сирии может сократиться до 500 человек

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США начнет вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, по предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек, сообщает газета New York Times.
Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей.
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"Через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о необходимости дополнительных сокращений. Было рекомендовано оставить в Сирии не менее 500 американских военных," - говорится в публикации издания со ссылкой на официальные лица.
Согласно источникам, в рамках первой волны сокращений количество военнослужащих было сокращено примерно с 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Кроме того, американские военные приняли решение закрыть три из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке страны.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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В миреСирияСШАДамаск (город)Башар АсадАхмед аш-ШарааМинистерство обороны США
 
 
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