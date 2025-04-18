https://ria.ru/20250418/ssha-2011938323.html
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2025
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ
США начнет вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, по предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:47:00+03:00
2025-04-18T01:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США начнет вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, по предварительным данным, их численность может сократиться до 500 человек, сообщает газета New York Times. Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. "Через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о необходимости дополнительных сокращений. Было рекомендовано оставить в Сирии не менее 500 американских военных," - говорится в публикации издания со ссылкой на официальные лица. Согласно источникам, в рамках первой волны сокращений количество военнослужащих было сокращено примерно с 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Кроме того, американские военные приняли решение закрыть три из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке страны. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250418/siriya-2011932211.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011604747.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Министерство обороны США
США могут в несколько раз сократить военное присутствие в Сирии, пишут СМИ
NYT: численность американских военных в Сирии может сократиться до 500 человек