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"Такое не забывают". Зеленскому дали час для издевательства над Трампом

"Такое не забывают". Зеленскому дали час для издевательства над Трампом - РИА Новости, 18.04.2025

"Такое не забывают". Зеленскому дали час для издевательства над Трампом

Украина и США все еще не могут согласовать сделку по добыче полезных ископаемых. При этом Киев нанес болезненный удар по самолюбию Дональда Трампа. Чем отомстит РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Украина и США все еще не могут согласовать сделку по добыче полезных ископаемых. При этом Киев нанес болезненный удар по самолюбию Дональда Трампа. Чем отомстит хозяин Белого дома — в материале РИА Новости.Удар по больномуЗеленский, выступая в программе 60 Minutes американского телеканала CBS, обвинил администрацию Трампа в нежелании продавать Украине оружие и зависимости от "российских нарративов". По его мнению, из-за Москвы у Вашингтона пропала политическая воля поддерживать Киев, что приведет к еще большим людским и территориальным потерям."Не могу понять, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите. Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю… К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков", — заявил Зеленский.Узнав об этом, Трамп пришел в бешенство. Дело не только в словах Зеленского, но и в том, где они их произнес. "Почти каждую неделю программа 60 Minutes упоминает имя Трампа в уничижительном и порочащем ключе, но передача на этих выходных превосходит все. Они показали не один, а два главных сюжета о Трампе, один из них связан с конфликтом на Украине, которого, как я говорил, никогда бы не случилось, если бы результаты выборов 2020 года не были украдены, если бы я был президентом", — сказал американский лидер.В связи с этим он решил подать в суд на передачу, телеканал и медиахолдинг Paramount, в который входит CBS. Президент США надеется наказать их крупными штрафами, а также отобрать лицензию на вещание.Что касается украинского конфликта, то Трамп подчеркнул: Зеленский и "нечистый на руку" Джо Байден "позволили этому абсурду начаться". И обвинил украинские власти в том, что они вступили в войну с Россией, не подумав, как будут ее заканчивать. "Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете победить, правильно? Не надо начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что вам дадут ракеты", — отметил президент.Глубинные противоречияНапомним, впервые Зеленский и Трамп публично разругались в конце февраля в Белом доме. Стороны должны были заключить рамочное соглашение о добыче полезных ископаемых на Украине, но подписание сорвалось. Перед этим мировые СМИ заявляли, что Вашингтон практически ничего не выиграет, так как сделка никого ни к чему не обязывает. При этом Трамп говорил, что хочет получить украинские ресурсы в качестве компенсации за военную помощь. Если же украинские власти откажутся от предложения, они лишатся американской поддержки.Переговоры по недрам продолжились, но до сих пор не принесли результата. Так, 11-12 апреля представители Украины и США вновь не смогли согласовать условия сделки. Как передает информагентство Reuters, встреча прошла в "очень антагонистической" атмосфере. Причем члены Демократической партии поддерживают Зеленского, а не Трампа. Например, экс-глава Госдепа Энтони Блинкен назвал политику нового президента США "рэкетом". "То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас того, что достаточно в плане защиты от России", — заметил он.К тому же, согласно опросу NBC, 61% американских избирателей заявили, что Украина им нравится больше России. Еще 35% сказали, что не симпатизируют никому из них. А 49% полагают, что Трамп отдает предпочтение Москве. Кроме того, 55% респондентов не одобрили его политику в отношении Киева.В то же время, как передает Bloomberg, США смягчили требования по возврату суммы, потраченной на помощь Украине. Если ранее Трамп хотел получить от Зеленского 300 миллиардов долларов, то теперь — только 100. В том числе это связано с тем, что украинцы отказываются подписать соглашение о полезных ископаемых на прежних условиях.На остриеГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев связывает интервью Зеленского с тем, что он стал символом антитрамповских сил. Глава киевского режима мог согласиться на такую роль, потому что надеется получить личные гарантии безопасности после поражения Украины."Американские марионетки тоже разбираются в политике. Зеленский не может не понимать, что сейчас он в ситуации "пан или пропал". Если США и Россия договорятся хотя бы о перемирии, необходимость в нем отпадет. К тому же Трамп, мягко говоря, испытывает неприязнь к Зеленскому", — отмечает Васильев.По словам эксперта, после скандального визита Зеленского в Белый дом власти США на несколько дней остановили военную помощь Киеву. Сейчас мы ничего подобного не видим, но это не значит, что соответствующего плана нет. Возможно, он давно запущен и успешно реализуется."Когда США приостановили поставки оружия, их обвинили в сдаче Украины. Впредь Вашингтон хочет избегать подобного. Однако, если Киев получит все, что ему причиталось до сих пор, но останется без нового контракта с американцами, претензий будет меньше. К тому же боевые действия прекратятся сами собой — Трамп исполнит одно из предвыборных обещаний. Неслучайно Зеленский возмущается отказом США продавать очередную партию оружия", — говорит Васильев.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что в ближайшее время Зеленский позволит себе новые нападки на Трампа и его команду. "Он видит, что переговоры идут не туда, куда хотелось бы официальному Киеву. Американцы обсуждают территориальные уступки, медлят с продажей оружия. Даже если место Вашингтона займет Брюссель, самостоятельно ЕС не сможет долгое время помогать Украине", — уверен Денисов.Впрочем, по его мнению, политика киевского режима не остановит мирные переговоры. Кроме того, в ближайшее время Трампу придется продемонстрировать международному сообществу, что бывает с теми, кто идет поперек его воли.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир васильев, дональд трамп, нато, государственный департамент сша, nbc