Рейтинг@Mail.ru
Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.04.2025 (обновлено: 11:56 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html
Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию
Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию - РИА Новости, 18.04.2025
Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию
На фоне торговой войны Пекин приостановил закупки американского сжиженного природного газа. Аналитики не исключают, что это надолго. В планах КНР — приобретать... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:00:00+03:00
2025-04-18T11:56:00+03:00
экономика
китай
россия
сша
ямал спг
сила сибири — 2
российское газовое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572667319_399:319:2610:1563_1920x0_80_0_0_2fdc69e652ad473b28ae944f009756e4.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне торговой войны Пекин приостановил закупки американского сжиженного природного газа. Аналитики не исключают, что это надолго. В планах КНР — приобретать еще больше СПГ у России. На какие объемы там рассчитывают и почему Москва пойдет навстречу — в материале РИА Новости.Остановил импортВ прошлом году Китай получил из России 8,3 миллиона тонн СПГ. Это третий показатель после Австралии (26,19) и Катара (18,34). На четвертом месте Малайзия — 7,69.Был и американский импорт (4,2 миллиона тонн), однако из-за беспрецедентных торговых пошлин Трампа Пекин это прекратил.По данным Kpler и LSEG, в марте Китай ничего не купил у США. А Bloomberg сообщает, что это продолжается уже более 60 дней. Дольше было только пять лет назад во время предыдущего торгового противостояния с Вашингтоном."Пекин ничем не рискует. Законтрактованные объемы перепродадут, а новые соглашения заключать не станут", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Дополнительные сборы и пошлины влияют в первую очередь на поставщиков с внешнего рынка. Внутренний рынок перестраивается не в одночасье, поэтому ресурс импортеры перенаправляют в другие страны, уточняет Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.Закупать у РоссииИ даже если торговый конфликт урегулируют, Китай легко обойдется без американских поставок.Пекин намерен увеличивать закупки у стабильных и проверенных партнеров. В частности — России, отметил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на Евразийском нефтегазовом форуме.Для этого есть все возможности. В 2024-м в стране произвели 34,7 миллиона тонн СПГ (на 5,4% больше, чем в 2023-м), из которых на экспорт ушли рекордные 33,6 миллиона. При этом переориентирование на Азию позволило компенсировать потери на европейских рынках. Только по трубопроводу "Сила Сибири" прокачали до 31 миллиона кубов."К слову, возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" — что странным образом совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином. Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", — рассуждает Марышев.До 100 миллионов тоннРасширить экспорт позволил бы трубопровод "Сила Сибири — 2" из Ямала на севере России в Китай через Монголию, однако его перспективы неясны.Заморозку проекта эксперты объясняют изменениями в архитектуре международной экономики и появлением на рынке дополнительных свободных объемов СПГ."Глобальные инфраструктурные проекты, требующие значительных инвестиций и кооперации, постепенно теряют актуальность. Кроме того, трубопроводный газ лишает покупателя пространства для маневра. По большому счету, инвестиции в "трубу" сковывают реципиента на многие годы. Именно поэтому китайские партнеры так осторожны в данном вопросе. Да и динамика мирового рынка СПГ позволяет рассчитывать на дальнейший рост предложения", — говорит Марышев.К 2030-му производство сжиженного газа увеличится как минимум на 30%. Китайцам, скорее всего, этого хватит.Сейчас в России действуют два крупнотоннажных завода — "Ямал СПГ" (проектная мощность — 17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин-2" (9,6). Второе предприятие "Новатэка" "Арктик СПГ-2" частично готово, но попало под санкции США в ноябре 2023-го. Тем не менее, по данным Reuters и Bloomberg, с него уже отправили первые партии топлива.В течение пяти лет планируется запустить "Мурманский СПГ", "Арктик СПГ-1" и "Обский СПГ". Это еще порядка 47 миллионов тонн в год. Все три проекта должны внести весомый вклад в реализацию энергетической стратегии страны, Согласно которой к 2050-му производство СПГ достигнет 90-105 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html
https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572667319_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1c15c01cf52e881cddcd7bed6981c8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, сша, ямал спг, сила сибири — 2, российское газовое общество
Экономика, Китай, Россия, США, Ямал СПГ, Сила Сибири — 2, Российское газовое общество
Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию

Экономист Марышев: Китай может полностью отказаться от американского СПГ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне торговой войны Пекин приостановил закупки американского сжиженного природного газа. Аналитики не исключают, что это надолго. В планах КНР — приобретать еще больше СПГ у России. На какие объемы там рассчитывают и почему Москва пойдет навстречу — в материале РИА Новости.

Остановил импорт

В прошлом году Китай получил из России 8,3 миллиона тонн СПГ. Это третий показатель после Австралии (26,19) и Катара (18,34). На четвертом месте Малайзия — 7,69.
Был и американский импорт (4,2 миллиона тонн), однако из-за беспрецедентных торговых пошлин Трампа Пекин это прекратил.
По данным Kpler и LSEG, в марте Китай ничего не купил у США. А Bloomberg сообщает, что это продолжается уже более 60 дней. Дольше было только пять лет назад во время предыдущего торгового противостояния с Вашингтоном.
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США
16 апреля, 08:00
"Пекин ничем не рискует. Законтрактованные объемы перепродадут, а новые соглашения заключать не станут", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
Дополнительные сборы и пошлины влияют в первую очередь на поставщиков с внешнего рынка. Внутренний рынок перестраивается не в одночасье, поэтому ресурс импортеры перенаправляют в другие страны, уточняет Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта «Ямал СПГ" в Китай
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта «Ямал СПГ в Китай - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта «Ямал СПГ" в Китай

Закупать у России

И даже если торговый конфликт урегулируют, Китай легко обойдется без американских поставок.
Пекин намерен увеличивать закупки у стабильных и проверенных партнеров. В частности — России, отметил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на Евразийском нефтегазовом форуме.
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве
14 апреля, 08:00
Для этого есть все возможности. В 2024-м в стране произвели 34,7 миллиона тонн СПГ (на 5,4% больше, чем в 2023-м), из которых на экспорт ушли рекордные 33,6 миллиона. При этом переориентирование на Азию позволило компенсировать потери на европейских рынках. Только по трубопроводу "Сила Сибири" прокачали до 31 миллиона кубов.
"К слову, возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" — что странным образом совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином. Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", — рассуждает Марышев.
© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное

До 100 миллионов тонн

Расширить экспорт позволил бы трубопровод "Сила Сибири — 2" из Ямала на севере России в Китай через Монголию, однако его перспективы неясны.
Заморозку проекта эксперты объясняют изменениями в архитектуре международной экономики и появлением на рынке дополнительных свободных объемов СПГ.
"Глобальные инфраструктурные проекты, требующие значительных инвестиций и кооперации, постепенно теряют актуальность. Кроме того, трубопроводный газ лишает покупателя пространства для маневра. По большому счету, инвестиции в "трубу" сковывают реципиента на многие годы. Именно поэтому китайские партнеры так осторожны в данном вопросе. Да и динамика мирового рынка СПГ позволяет рассчитывать на дальнейший рост предложения", — говорит Марышев.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем
8 апреля, 08:00
К 2030-му производство сжиженного газа увеличится как минимум на 30%. Китайцам, скорее всего, этого хватит.
Сейчас в России действуют два крупнотоннажных завода — "Ямал СПГ" (проектная мощность — 17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин-2" (9,6). Второе предприятие "Новатэка" "Арктик СПГ-2" частично готово, но попало под санкции США в ноябре 2023-го. Тем не менее, по данным Reuters и Bloomberg, с него уже отправили первые партии топлива.
В течение пяти лет планируется запустить "Мурманский СПГ", "Арктик СПГ-1" и "Обский СПГ". Это еще порядка 47 миллионов тонн в год. Все три проекта должны внести весомый вклад в реализацию энергетической стратегии страны, Согласно которой к 2050-му производство СПГ достигнет 90-105 миллионов тонн в год.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии отправки первой технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа в рамках проекта "Арктик СПГ2" в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк-Мурманск"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии отправки первой технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа в рамках проекта Арктик СПГ2 в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании Новатэк-Мурманск - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии отправки первой технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа в рамках проекта "Арктик СПГ2" в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк-Мурманск"
 
ЭкономикаКитайРоссияСШАЯмал СПГСила Сибири — 2Российское газовое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала