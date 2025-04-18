https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html

Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию

Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию - РИА Новости, 18.04.2025

Поддать газу: Китай бортанул США и сделал ставку на Россию

На фоне торговой войны Пекин приостановил закупки американского сжиженного природного газа. Аналитики не исключают, что это надолго. В планах КНР — приобретать... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T11:56:00+03:00

экономика

китай

россия

сша

ямал спг

сила сибири — 2

российское газовое общество

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне торговой войны Пекин приостановил закупки американского сжиженного природного газа. Аналитики не исключают, что это надолго. В планах КНР — приобретать еще больше СПГ у России. На какие объемы там рассчитывают и почему Москва пойдет навстречу — в материале РИА Новости.Остановил импортВ прошлом году Китай получил из России 8,3 миллиона тонн СПГ. Это третий показатель после Австралии (26,19) и Катара (18,34). На четвертом месте Малайзия — 7,69.Был и американский импорт (4,2 миллиона тонн), однако из-за беспрецедентных торговых пошлин Трампа Пекин это прекратил.По данным Kpler и LSEG, в марте Китай ничего не купил у США. А Bloomberg сообщает, что это продолжается уже более 60 дней. Дольше было только пять лет назад во время предыдущего торгового противостояния с Вашингтоном."Пекин ничем не рискует. Законтрактованные объемы перепродадут, а новые соглашения заключать не станут", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Дополнительные сборы и пошлины влияют в первую очередь на поставщиков с внешнего рынка. Внутренний рынок перестраивается не в одночасье, поэтому ресурс импортеры перенаправляют в другие страны, уточняет Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.Закупать у РоссииИ даже если торговый конфликт урегулируют, Китай легко обойдется без американских поставок.Пекин намерен увеличивать закупки у стабильных и проверенных партнеров. В частности — России, отметил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на Евразийском нефтегазовом форуме.Для этого есть все возможности. В 2024-м в стране произвели 34,7 миллиона тонн СПГ (на 5,4% больше, чем в 2023-м), из которых на экспорт ушли рекордные 33,6 миллиона. При этом переориентирование на Азию позволило компенсировать потери на европейских рынках. Только по трубопроводу "Сила Сибири" прокачали до 31 миллиона кубов."К слову, возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" — что странным образом совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином. Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", — рассуждает Марышев.До 100 миллионов тоннРасширить экспорт позволил бы трубопровод "Сила Сибири — 2" из Ямала на севере России в Китай через Монголию, однако его перспективы неясны.Заморозку проекта эксперты объясняют изменениями в архитектуре международной экономики и появлением на рынке дополнительных свободных объемов СПГ."Глобальные инфраструктурные проекты, требующие значительных инвестиций и кооперации, постепенно теряют актуальность. Кроме того, трубопроводный газ лишает покупателя пространства для маневра. По большому счету, инвестиции в "трубу" сковывают реципиента на многие годы. Именно поэтому китайские партнеры так осторожны в данном вопросе. Да и динамика мирового рынка СПГ позволяет рассчитывать на дальнейший рост предложения", — говорит Марышев.К 2030-му производство сжиженного газа увеличится как минимум на 30%. Китайцам, скорее всего, этого хватит.Сейчас в России действуют два крупнотоннажных завода — "Ямал СПГ" (проектная мощность — 17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин-2" (9,6). Второе предприятие "Новатэка" "Арктик СПГ-2" частично готово, но попало под санкции США в ноябре 2023-го. Тем не менее, по данным Reuters и Bloomberg, с него уже отправили первые партии топлива.В течение пяти лет планируется запустить "Мурманский СПГ", "Арктик СПГ-1" и "Обский СПГ". Это еще порядка 47 миллионов тонн в год. Все три проекта должны внести весомый вклад в реализацию энергетической стратегии страны, Согласно которой к 2050-му производство СПГ достигнет 90-105 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html

https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

китай

россия

сша

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экономика, китай, россия, сша, ямал спг, сила сибири — 2, российское газовое общество