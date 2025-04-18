https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2012157096.html

Спецоперация, 18 апреля: ВС России взяли под контроль Валентиновку в ДНР

Спецоперация, 18 апреля: ВС России взяли под контроль Валентиновку в ДНР - РИА Новости, 18.04.2025

Спецоперация, 18 апреля: ВС России взяли под контроль Валентиновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР, ПВО ночью сбила 56 беспилотников над территорией России, Небензя заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:13:00+03:00

2025-04-18T18:13:00+03:00

2025-04-18T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР, ПВО ночью сбила 56 беспилотников над территорией России, Небензя заявил, что прекращение огня на Украине пока нереалистично. Небензя заявил, что прекращение огня на Украине пока нереалистично "У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН. Он добавил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре и пообещал передать эту позицию Москве. ВС России взяли под контроль Валентиновку на Донбассе Российские военные взяли под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских военных за неделю составили до 10 040 человек, следует из сводки министерства. Российские военные за прошедшие семь дней освободили четыре населенных пункта, были сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины и более 1600 беспилотников. ПВО сбила ночью 56 БПЛА над территорией России Российская ПВО уничтожила за ночь 56 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. По данным ведомства, над Воронежской областью были сбиты 27 дронов, над Белгородской - 12, еще 12 - над Азовским морем, три - над Крымом, по одному - над Ростовской областью и Краснодарским краем. Около 09.20 еще один украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области. ВСУ потеряли за сутки 225 военных в Курской области Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 225 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области, а также в районах семи сел в Сумской области. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75005 военнослужащих, 410 танков. ФСБ задержала на Кубани белоруса, готовившего теракт в интересах СБУСиловики задержали в Краснодарском крае гражданина Белоруссии, причастного к сбору информации и подготовке теракта в интересах СБУ, сообщили в ФСБ. Выполняя очередное указание куратора, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма для подрыва административного здания в городе Новороссийске. Возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Задержанный рассказал на видео от ФСБ РФ, что по указу спецслужб Украины должен был произвести взрыв в здании с российскими военными в апреле. Рубио: нужно понять, возможно ли скорое перемирие на Украине Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. "Нам нужно понять сейчас в течение нескольких дней, возможно ли это (достижение урегулирования по Украине - ред.) в краткосрочной перспективе, потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны", - заявил Рубио в ходе пресс-конференции. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон три года поддерживал Украину, но теперь он достиг точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Рубио подчеркнул, что если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон займется чем-то еще.

https://ria.ru/20250418/zelenskiy-2012108709.html

https://ria.ru/20250418/diversanty-2012087331.html

https://ria.ru/20250418/minoborony-2012077632.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012000651.html

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украина

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россия, украина, курская область, марко рубио, василий небензя, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, вооруженные силы украины