https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2012053461.html
ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю
Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника в зоне действия группировки превысили 1020... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:19:00+03:00
2025-04-18T13:19:00+03:00
2025-04-18T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника в зоне действия группировки превысили 1020 военнослужащих, уничтожен танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю
МО: ВСУ потеряли более 1020 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за неделю