https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2012053461.html

ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ потеряли более 1020 боевиков в зоне действий бойцов "Востока" за неделю

Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника в зоне действия группировки превысили 1020... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:19:00+03:00

2025-04-18T13:19:00+03:00

2025-04-18T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника в зоне действия группировки превысили 1020 военнослужащих, уничтожен танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, вооруженные силы рф