https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949509.html
Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ
Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ
Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, после результативного боевого... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:09:00+03:00
2025-04-18T05:09:00+03:00
2025-04-18T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, после результативного боевого применения вооружения экипажи вернулись на аэродром, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожена бронированная техника и живая сила ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического службы выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Безопасность
Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ
Штурмовики Су-25 нанесли удар по технике и живой силе ВСУ в зоне действия Юга