https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949509.html

Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ

Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025

Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронетехнике и живой силе ВСУ

Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, после результативного боевого... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:09:00+03:00

2025-04-18T05:09:00+03:00

2025-04-18T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли удар по бронированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, после результативного боевого применения вооружения экипажи вернулись на аэродром, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожена бронированная техника и живая сила ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического службы выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность