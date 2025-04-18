https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949342.html

Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 18.04.2025

Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении

Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении с помощью артустановки 2А36 "Гиацинт-Б", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:08:00+03:00

2025-04-18T05:08:00+03:00

2025-04-18T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении с помощью артустановки 2А36 "Гиацинт-Б", сообщили в Минобороны."Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" новороссийских десантников уничтожил опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание", — заявили в ведомстве.По данным Минобороны, новороссийские артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, оружия, военной техники противника.Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу и поддерживают наступление штурмовых отрядов. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи меняют позиции для выполнения новых задач.По данным Минобороны от четверга, подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали более 90 украинских военных, девять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250417/pobeg-2011716218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)