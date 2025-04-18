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Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 18.04.2025
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05:08 18.04.2025 (обновлено: 08:53 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949342.html
Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 18.04.2025
Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении
Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении с помощью артустановки 2А36 "Гиацинт-Б", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:08:00+03:00
2025-04-18T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении с помощью артустановки 2А36 "Гиацинт-Б", сообщили в Минобороны."Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" новороссийских десантников уничтожил опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание", — заявили в ведомстве.По данным Минобороны, новороссийские артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, оружия, военной техники противника.Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу и поддерживают наступление штурмовых отрядов. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи меняют позиции для выполнения новых задач.По данным Минобороны от четверга, подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали более 90 украинских военных, девять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250417/pobeg-2011716218.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на Ореховском направлении

Расчет Гиацинт-Б уничтожил опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении с помощью артустановки 2А36 "Гиацинт-Б", сообщили в Минобороны.
"Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" новороссийских десантников уничтожил опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание", — заявили в ведомстве.
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По данным Минобороны, новороссийские артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, оружия, военной техники противника.
Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу и поддерживают наступление штурмовых отрядов. Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи меняют позиции для выполнения новых задач.
По данным Минобороны от четверга, подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали более 90 украинских военных, девять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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