https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949175.html
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2025
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:06:00+03:00
2025-04-18T05:06:00+03:00
2025-04-18T05:06:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на одном из участков линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника, тем самым сорвал ее", - сообщили в военном ведомстве. "Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных наблюдательных пунктах стоят. Возможны и такие случаи, когда перемещение пехоты идет, люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать", - рассказал о своей боевой работе старший снайпер с позывным "Ронин". В Минобороны отметили, что российским снайперам приходится оперативно занимать огневую позицию, производить точный выстрел и быстро ее менять, либо тщательно маскировать, вплоть до оборудования позиции в блиндаже, что позволяет поражать цели скрытно и неожиданно для противника.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Снайперская пара группы Днепр сорвала ротацию ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на одном из участков линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ
, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника, тем самым сорвал ее", - сообщили в военном ведомстве.
"Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных наблюдательных пунктах стоят. Возможны и такие случаи, когда перемещение пехоты идет, люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать", - рассказал о своей боевой работе старший снайпер с позывным "Ронин".
В Минобороны отметили, что российским снайперам приходится оперативно занимать огневую позицию, производить точный выстрел и быстро ее менять, либо тщательно маскировать, вплоть до оборудования позиции в блиндаже, что позволяет поражать цели скрытно и неожиданно для противника.