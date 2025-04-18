https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949175.html

Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2025

Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:06:00+03:00

2025-04-18T05:06:00+03:00

2025-04-18T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на одном из участков линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника, тем самым сорвал ее", - сообщили в военном ведомстве. "Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных наблюдательных пунктах стоят. Возможны и такие случаи, когда перемещение пехоты идет, люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать", - рассказал о своей боевой работе старший снайпер с позывным "Ронин". В Минобороны отметили, что российским снайперам приходится оперативно занимать огневую позицию, производить точный выстрел и быстро ее менять, либо тщательно маскировать, вплоть до оборудования позиции в блиндаже, что позволяет поражать цели скрытно и неожиданно для противника.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность