Рейтинг@Mail.ru
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011949175.html
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2025
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:06:00+03:00
2025-04-18T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370084_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_4e74c07c5f0ea996ccf8ae808c6d48e0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на одном из участков линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника, тем самым сорвал ее", - сообщили в военном ведомстве. "Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных наблюдательных пунктах стоят. Возможны и такие случаи, когда перемещение пехоты идет, люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать", - рассказал о своей боевой работе старший снайпер с позывным "Ронин". В Минобороны отметили, что российским снайперам приходится оперативно занимать огневую позицию, производить точный выстрел и быстро ее менять, либо тщательно маскировать, вплоть до оборудования позиции в блиндаже, что позволяет поражать цели скрытно и неожиданно для противника.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990370084_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_490ded765ceb7d6dc5e6f8b027e710ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Снайперская пара группы Днепр сорвала ротацию ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы в зоне СВО
Снайперы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Снайперы в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожила наблюдателя ВСУ, сорвав ротацию личного состава противника на одном из участков линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника, тем самым сорвал ее", - сообщили в военном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте
Вчера, 23:22
"Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных наблюдательных пунктах стоят. Возможны и такие случаи, когда перемещение пехоты идет, люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать", - рассказал о своей боевой работе старший снайпер с позывным "Ронин".
В Минобороны отметили, что российским снайперам приходится оперативно занимать огневую позицию, производить точный выстрел и быстро ее менять, либо тщательно маскировать, вплоть до оборудования позиции в блиндаже, что позволяет поражать цели скрытно и неожиданно для противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала