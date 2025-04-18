https://ria.ru/20250418/spasenie-2012074510.html
Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей
Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей - РИА Новости, 18.04.2025
Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей
Жительница Чувашии Надежда Цветкова удостоена медали "За спасение погибавших" за то, что она спасла тонувших в Волге девушку и юношу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:38:00+03:00
2025-04-18T14:38:00+03:00
2025-04-18T14:48:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Жительница Чувашии Надежда Цветкова удостоена медали "За спасение погибавших" за то, что она спасла тонувших в Волге девушку и юношу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, где он наградил медалью Надежду Цветкову "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях". Как рассказали агентству в пресс-службе главы Чувашии, в июле 2024 года двое молодых людей заплыли за ограждение безопасной для купания зоны на Волге в Чебоксарах и стали тонуть. В это время по набережной прогуливалась Надежда Цветкова, которая заметила тонувшую девушку и сразу бросилась на помощь. "Спасенная девушка была в шоковом состоянии, но смогла сказать, что в воде находится еще один человек. На поверхности тонущего не было видно, на Надежда, нырнув повторно, смогла найти молодого человека. Тот чуть не утянул на дно с собой свою спасительницу, но Надежде хватило сил спасти и его, и себя. Когда женщина вытащила молодого человека на берег, он не подавал признаков жизни, но один из отдыхающих смог оказать ему первую помощь", - сообщили в пресс-службе. За героический поступок Надежда получила благодарность Общественной палаты Чувашии и кубок Всероссийского общества спасания на водах. В пресс-службе также рассказали, что Надежда работает маляром-штукатуром и воспитывает троих детей.
https://ria.ru/20250304/putin-2002874726.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007306992.html
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общество, россия, чебоксары, владимир путин, чувашская республика (чувашия)
Общество, Россия, Чебоксары, Владимир Путин, Чувашская Республика (Чувашия)
Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей
Многодетную мать из Чувашии Цветкову наградили медалью за спасение двух тонувших
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Жительница Чувашии Надежда Цветкова удостоена медали "За спасение погибавших" за то, что она спасла тонувших в Волге девушку и юношу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина
, где он наградил медалью Надежду Цветкову "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".
Как рассказали агентству в пресс-службе главы Чувашии, в июле 2024 года двое молодых людей заплыли за ограждение безопасной для купания зоны на Волге в Чебоксарах
и стали тонуть. В это время по набережной прогуливалась Надежда Цветкова, которая заметила тонувшую девушку и сразу бросилась на помощь.
"Спасенная девушка была в шоковом состоянии, но смогла сказать, что в воде находится еще один человек. На поверхности тонущего не было видно, на Надежда, нырнув повторно, смогла найти молодого человека. Тот чуть не утянул на дно с собой свою спасительницу, но Надежде хватило сил спасти и его, и себя. Когда женщина вытащила молодого человека на берег, он не подавал признаков жизни, но один из отдыхающих смог оказать ему первую помощь", - сообщили в пресс-службе.
За героический поступок Надежда получила благодарность Общественной палаты Чувашии и кубок Всероссийского общества спасания на водах.
В пресс-службе также рассказали, что Надежда работает маляром-штукатуром и воспитывает троих детей.