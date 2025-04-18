https://ria.ru/20250418/spasenie-2012074510.html

Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей

Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей - РИА Новости, 18.04.2025

Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей

Жительница Чувашии Надежда Цветкова удостоена медали "За спасение погибавших" за то, что она спасла тонувших в Волге девушку и юношу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:38:00+03:00

2025-04-18T14:38:00+03:00

2025-04-18T14:48:00+03:00

общество

россия

чебоксары

владимир путин

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Жительница Чувашии Надежда Цветкова удостоена медали "За спасение погибавших" за то, что она спасла тонувших в Волге девушку и юношу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, где он наградил медалью Надежду Цветкову "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях". Как рассказали агентству в пресс-службе главы Чувашии, в июле 2024 года двое молодых людей заплыли за ограждение безопасной для купания зоны на Волге в Чебоксарах и стали тонуть. В это время по набережной прогуливалась Надежда Цветкова, которая заметила тонувшую девушку и сразу бросилась на помощь. "Спасенная девушка была в шоковом состоянии, но смогла сказать, что в воде находится еще один человек. На поверхности тонущего не было видно, на Надежда, нырнув повторно, смогла найти молодого человека. Тот чуть не утянул на дно с собой свою спасительницу, но Надежде хватило сил спасти и его, и себя. Когда женщина вытащила молодого человека на берег, он не подавал признаков жизни, но один из отдыхающих смог оказать ему первую помощь", - сообщили в пресс-службе. За героический поступок Надежда получила благодарность Общественной палаты Чувашии и кубок Всероссийского общества спасания на водах. В пресс-службе также рассказали, что Надежда работает маляром-штукатуром и воспитывает троих детей.

https://ria.ru/20250304/putin-2002874726.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007306992.html

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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общество, россия, чебоксары, владимир путин, чувашская республика (чувашия)