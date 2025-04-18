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Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили соцпомощь в 2024 году - РИА Новости, 18.04.2025
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Ярославская область
 
16:07 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sotspomosch-2012106330.html
Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили соцпомощь в 2024 году
Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили соцпомощь в 2024 году - РИА Новости, 18.04.2025
Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили соцпомощь в 2024 году
Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили выплаты, пособия и компенсации в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:07:00+03:00
2025-04-18T16:07:00+03:00
ярославская область
социальные выплаты
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили выплаты, пособия и компенсации в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Одно из приоритетных направлений – сохранение достигнутого уровня социальных гарантий льготным категориям граждан с учетом адресности и нуждаемости. По итогам отчетного года 34 вида выплат, пособий и компенсаций получили более 495 тысяч жителей области. Всего на меры социальной поддержки было направлено более 16 миллиардов рублей", - сообщил Евраев, выступая в Ярославской облдуме с отчетом о работе регионального правительства за 2024 год, слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона. Евраев добавил, что на поддержку многодетных семей региона выделяется порядка 1,3 миллиарда рублей в год. В 2024 году была введена единовременная выплата на школьную и спортивную форму. По словам главы региона, серьезное внимание правительство области уделяет вопросам отдыха и оздоровления детей, развитию инфраструктуры загородных лагерей. "Организуем отдых и для наших детей, и для ребят из других субъектов. В прошлом году отдохнули 685 юных белгородцев и запорожцев", - рассказал глава региона. В марте по инициативе Михаила Евраева в регионе введены новые меры стимулирования рождаемости, которые начнут действовать с 2026 года для женщин, родивших первенца до 25 лет, второго ребенка – до 27 лет, третьего и последующих – до 29 лет. Они смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Одной из главных задач правительства Ярославской области, как подчеркнул глава региона, была и остается поддержка участников СВО и их семей. "Делаем все возможное, чтобы наши ребята могли быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни. Санаторий "Сосновый бор" предлагает санаторно-курортное лечение, Ярославский госпиталь ветеранов – медицинскую реабилитацию. Специалисты кадровых центров "Работа России" помогают в дальнейшем трудоустройстве", – отметил Михаил Евраев. Депутат облдумы Лариса Ушакова, чьи словам приводит пресс-служба правительства региона, назвала доклад губернатора очень содержательным. Она подчеркнула важность проведенной индексации соцвыплат. "И принятые последние меры для стимулирования рождаемости – это правильный шаг. При этом в регионе продолжаем выплачивать региональный материнский капитал, действует акция "Привет, малыш!", открываются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, и все другие выплаты, предусмотренные Социальным кодексом, тоже сохраняются", - отметила Ушакова.
https://ria.ru/20250417/dohody-2011918054.html
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социальные выплаты, михаил евраев
Ярославская область, Социальные выплаты, Михаил Евраев
Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили соцпомощь в 2024 году

Около 500 тысяч ярославцев получили выплаты, пособия и компенсации в 2024 году

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Михаил Евраев/Telegram
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили выплаты, пособия и компенсации в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Одно из приоритетных направлений – сохранение достигнутого уровня социальных гарантий льготным категориям граждан с учетом адресности и нуждаемости. По итогам отчетного года 34 вида выплат, пособий и компенсаций получили более 495 тысяч жителей области. Всего на меры социальной поддержки было направлено более 16 миллиардов рублей", - сообщил Евраев, выступая в Ярославской облдуме с отчетом о работе регионального правительства за 2024 год, слова губернатора приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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17 апреля, 20:56
Евраев добавил, что на поддержку многодетных семей региона выделяется порядка 1,3 миллиарда рублей в год. В 2024 году была введена единовременная выплата на школьную и спортивную форму.
По словам главы региона, серьезное внимание правительство области уделяет вопросам отдыха и оздоровления детей, развитию инфраструктуры загородных лагерей. "Организуем отдых и для наших детей, и для ребят из других субъектов. В прошлом году отдохнули 685 юных белгородцев и запорожцев", - рассказал глава региона.
В марте по инициативе Михаила Евраева в регионе введены новые меры стимулирования рождаемости, которые начнут действовать с 2026 года для женщин, родивших первенца до 25 лет, второго ребенка – до 27 лет, третьего и последующих – до 29 лет. Они смогут получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.
Одной из главных задач правительства Ярославской области, как подчеркнул глава региона, была и остается поддержка участников СВО и их семей. "Делаем все возможное, чтобы наши ребята могли быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни. Санаторий "Сосновый бор" предлагает санаторно-курортное лечение, Ярославский госпиталь ветеранов – медицинскую реабилитацию. Специалисты кадровых центров "Работа России" помогают в дальнейшем трудоустройстве", – отметил Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Ярославская область сохранит 23 млрд руб, выделенных на бюджетные кредиты
16 апреля, 16:49
Депутат облдумы Лариса Ушакова, чьи словам приводит пресс-служба правительства региона, назвала доклад губернатора очень содержательным. Она подчеркнула важность проведенной индексации соцвыплат.
"И принятые последние меры для стимулирования рождаемости – это правильный шаг. При этом в регионе продолжаем выплачивать региональный материнский капитал, действует акция "Привет, малыш!", открываются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, и все другие выплаты, предусмотренные Социальным кодексом, тоже сохраняются", - отметила Ушакова.
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Ярославской области начнут действовать новые меры поддержки
6 декабря 2024, 16:07
 
Ярославская областьСоциальные выплатыМихаил Евраев
 
 
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