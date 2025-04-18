https://ria.ru/20250418/sotsmedia-2011852523.html
Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа
Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа - РИА Новости, 18.04.2025
Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа
Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:00:00+03:00
2025-04-18T09:00:00+03:00
2025-04-18T09:00:00+03:00
общество
социальный навигатор
россия
уэйн гретцки
brand analytics
соцсети
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011852901_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e3c9ecc075ee069951250e03e304d225.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова, выступая на форуме Brand Analytics, который проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Мы сейчас находимся в тренде à la russe: подчеркиваем, что мы русские, и подхватываем все, что происходит в рамках наших побед, причем не только в самой России, но и за ее пределами", — отметила эксперт. Самый показательный пример, по ее словам, 895-я шайба Овечкина.Напомним, что 6 апреля русский хоккеист забросил 895-ю шайбу, обогнав по голам канадца Уэйна Гретцки и установив абсолютный рекорд НХЛ."Шайба Овечкина объединила всех нас. Мы подготовили связанные с этим цифровые артефакты — подарки ВКонтакте — и выяснили, что за выходные пользователи отправили их друг другу 265 тысяч раз", — подчеркнула она.Еще одним заметным трендом соцмедиа, по оценкам эксперта, стал искренний видеоформат: короткие и длинные видео на близкие пользователям темы набирают все большую популярность."Только за прошлый год в VK Видео появилось примерно 38 собственных шоу. Здесь прослеживается тренд на искренность: если вы посмотрите эти шоу, они все сняты в достаточно живом формате, где блогеры и инфлюэнсеры показывают свои рутинные дела. Больше времени мы проводим именно за просмотром визуального контента", — добавила Андреянова.Она также сообщила, что последние полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему: если раньше все соцсети были ориентированы на модель подписок, то сейчас уже полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему.О новых возможностях, осваиваемых в соцмедиа, рассказал на форуме Brand Analytics и руководитель группы по работе с медиа Дзен-новостей Иван Макаров."Мы внедрили бесшовную модель потребления контента. К ней подключены уже более 250 медиа, туда вошли почти все федеральные издания. Все идет к тому, что между нами — пользователями, самим государством и медиа — организуется новый общественный договор", — пояснил эксперт, добавив, что если раньше были задействованы разные площадки, то сейчас наблюдается концентрация контента внутри одной конкретной платформы.Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая все ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. В рамках сессий спикеры обсуждают использование аналитики для эффективных коммуникаций представителей государства и исполнительной власти, а также для анализа состояния социальной сферы. Отдельная сессия посвящена использованию ИИ в исследованиях и в процессах принятия решений.
https://ria.ru/20250417/sotsseti-2011824807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011852901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad76e48947d131a2bd35692a2980b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, россия, уэйн гретцки, brand analytics, соцсети, александр овечкин
Общество, Социальный навигатор, Россия, Уэйн Гретцки, Brand Analytics, Соцсети, Александр Овечкин
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова, выступая на форуме Brand Analytics, который проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы сейчас находимся в тренде à la russe: подчеркиваем, что мы русские, и подхватываем все, что происходит в рамках наших побед, причем не только в самой России, но и за ее пределами", — отметила эксперт. Самый показательный пример, по ее словам, 895-я шайба Овечкина.
Напомним, что 6 апреля русский хоккеист забросил 895-ю шайбу, обогнав по голам канадца Уэйна Гретцки и установив абсолютный рекорд НХЛ.
"Шайба Овечкина объединила всех нас. Мы подготовили связанные с этим цифровые артефакты — подарки ВКонтакте — и выяснили, что за выходные пользователи отправили их друг другу 265 тысяч раз", — подчеркнула она.
Еще одним заметным трендом соцмедиа, по оценкам эксперта, стал искренний видеоформат: короткие и длинные видео на близкие пользователям темы набирают все большую популярность.
«
"Только за прошлый год в VK Видео появилось примерно 38 собственных шоу. Здесь прослеживается тренд на искренность: если вы посмотрите эти шоу, они все сняты в достаточно живом формате, где блогеры и инфлюэнсеры показывают свои рутинные дела. Больше времени мы проводим именно за просмотром визуального контента", — добавила Андреянова.
Она также сообщила, что последние полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему: если раньше все соцсети были ориентированы на модель подписок, то сейчас уже полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему.
О новых возможностях, осваиваемых в соцмедиа, рассказал на форуме Brand Analytics и руководитель группы по работе с медиа Дзен-новостей Иван Макаров.
"Мы внедрили бесшовную модель потребления контента. К ней подключены уже более 250 медиа, туда вошли почти все федеральные издания. Все идет к тому, что между нами — пользователями, самим государством и медиа — организуется новый общественный договор", — пояснил эксперт, добавив, что если раньше были задействованы разные площадки, то сейчас наблюдается концентрация контента внутри одной конкретной платформы.
Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая все ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. В рамках сессий спикеры обсуждают использование аналитики для эффективных коммуникаций представителей государства и исполнительной власти, а также для анализа состояния социальной сферы. Отдельная сессия посвящена использованию ИИ в исследованиях и в процессах принятия решений.