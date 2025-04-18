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Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа - РИА Новости, 18.04.2025
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09:00 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sotsmedia-2011852523.html
Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа
Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа - РИА Новости, 18.04.2025
Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа
Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:00:00+03:00
2025-04-18T09:00:00+03:00
общество
социальный навигатор
россия
уэйн гретцки
brand analytics
соцсети
александр овечкин
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова, выступая на форуме Brand Analytics, который проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Мы сейчас находимся в тренде à la russe: подчеркиваем, что мы русские, и подхватываем все, что происходит в рамках наших побед, причем не только в самой России, но и за ее пределами", — отметила эксперт. Самый показательный пример, по ее словам, 895-я шайба Овечкина.Напомним, что 6 апреля русский хоккеист забросил 895-ю шайбу, обогнав по голам канадца Уэйна Гретцки и установив абсолютный рекорд НХЛ."Шайба Овечкина объединила всех нас. Мы подготовили связанные с этим цифровые артефакты — подарки ВКонтакте — и выяснили, что за выходные пользователи отправили их друг другу 265 тысяч раз", — подчеркнула она.Еще одним заметным трендом соцмедиа, по оценкам эксперта, стал искренний видеоформат: короткие и длинные видео на близкие пользователям темы набирают все большую популярность."Только за прошлый год в VK Видео появилось примерно 38 собственных шоу. Здесь прослеживается тренд на искренность: если вы посмотрите эти шоу, они все сняты в достаточно живом формате, где блогеры и инфлюэнсеры показывают свои рутинные дела. Больше времени мы проводим именно за просмотром визуального контента", — добавила Андреянова.Она также сообщила, что последние полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему: если раньше все соцсети были ориентированы на модель подписок, то сейчас уже полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему.О новых возможностях, осваиваемых в соцмедиа, рассказал на форуме Brand Analytics и руководитель группы по работе с медиа Дзен-новостей Иван Макаров."Мы внедрили бесшовную модель потребления контента. К ней подключены уже более 250 медиа, туда вошли почти все федеральные издания. Все идет к тому, что между нами — пользователями, самим государством и медиа — организуется новый общественный договор", — пояснил эксперт, добавив, что если раньше были задействованы разные площадки, то сейчас наблюдается концентрация контента внутри одной конкретной платформы.Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая все ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. В рамках сессий спикеры обсуждают использование аналитики для эффективных коммуникаций представителей государства и исполнительной власти, а также для анализа состояния социальной сферы. Отдельная сессия посвящена использованию ИИ в исследованиях и в процессах принятия решений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, социальный навигатор, россия, уэйн гретцки, brand analytics, соцсети, александр овечкин
Общество, Социальный навигатор, Россия, Уэйн Гретцки, Brand Analytics, Соцсети, Александр Овечкин

Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа

© Getty Images / Sarah StierАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Sarah Stier
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова, выступая на форуме Brand Analytics, который проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы сейчас находимся в тренде à la russe: подчеркиваем, что мы русские, и подхватываем все, что происходит в рамках наших побед, причем не только в самой России, но и за ее пределами", — отметила эксперт. Самый показательный пример, по ее словам, 895-я шайба Овечкина.
Напомним, что 6 апреля русский хоккеист забросил 895-ю шайбу, обогнав по голам канадца Уэйна Гретцки и установив абсолютный рекорд НХЛ.
"Шайба Овечкина объединила всех нас. Мы подготовили связанные с этим цифровые артефакты — подарки ВКонтакте — и выяснили, что за выходные пользователи отправили их друг другу 265 тысяч раз", — подчеркнула она.
© РИА Новости / Мария ДевахинаФорум "Brand Analytics Forum-2025. Аналитика соцмедиа для государства" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Форум Brand Analytics Forum-2025. Аналитика соцмедиа для государства в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Форум "Brand Analytics Forum-2025. Аналитика соцмедиа для государства" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Еще одним заметным трендом соцмедиа, по оценкам эксперта, стал искренний видеоформат: короткие и длинные видео на близкие пользователям темы набирают все большую популярность.
«
"Только за прошлый год в VK Видео появилось примерно 38 собственных шоу. Здесь прослеживается тренд на искренность: если вы посмотрите эти шоу, они все сняты в достаточно живом формате, где блогеры и инфлюэнсеры показывают свои рутинные дела. Больше времени мы проводим именно за просмотром визуального контента", — добавила Андреянова.
Мужчина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Она также сообщила, что последние полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему: если раньше все соцсети были ориентированы на модель подписок, то сейчас уже полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему.
О новых возможностях, осваиваемых в соцмедиа, рассказал на форуме Brand Analytics и руководитель группы по работе с медиа Дзен-новостей Иван Макаров.
© РИА Новости / Мария ДевахинаФорум "Brand Analytics Forum-2025. Аналитика соцмедиа для государства" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Форум Brand Analytics Forum-2025. Аналитика соцмедиа для государства в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Форум "Brand Analytics Forum-2025. Аналитика соцмедиа для государства" в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
"Мы внедрили бесшовную модель потребления контента. К ней подключены уже более 250 медиа, туда вошли почти все федеральные издания. Все идет к тому, что между нами — пользователями, самим государством и медиа — организуется новый общественный договор", — пояснил эксперт, добавив, что если раньше были задействованы разные площадки, то сейчас наблюдается концентрация контента внутри одной конкретной платформы.
Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая все ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. В рамках сессий спикеры обсуждают использование аналитики для эффективных коммуникаций представителей государства и исполнительной власти, а также для анализа состояния социальной сферы. Отдельная сессия посвящена использованию ИИ в исследованиях и в процессах принятия решений.
 
ОбществоСоциальный навигаторРоссияУэйн ГретцкиBrand AnalyticsСоцсетиАлександр Овечкин
 
 
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