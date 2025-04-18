https://ria.ru/20250418/sotsmedia-2011852523.html

Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа

Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа - РИА Новости, 18.04.2025

Шайба Овечкина стала трендом. Эксперты обсудили тенденции соцмедиа

Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:00:00+03:00

2025-04-18T09:00:00+03:00

2025-04-18T09:00:00+03:00

общество

социальный навигатор

россия

уэйн гретцки

brand analytics

соцсети

александр овечкин

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рекордная шайба Овечкина стала трендом в социальных медиа в России. Об этом заявила руководитель отдела интеграционных проектов ВКонтакте Нина Андреянова, выступая на форуме Brand Analytics, который проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Мы сейчас находимся в тренде à la russe: подчеркиваем, что мы русские, и подхватываем все, что происходит в рамках наших побед, причем не только в самой России, но и за ее пределами", — отметила эксперт. Самый показательный пример, по ее словам, 895-я шайба Овечкина.Напомним, что 6 апреля русский хоккеист забросил 895-ю шайбу, обогнав по голам канадца Уэйна Гретцки и установив абсолютный рекорд НХЛ."Шайба Овечкина объединила всех нас. Мы подготовили связанные с этим цифровые артефакты — подарки ВКонтакте — и выяснили, что за выходные пользователи отправили их друг другу 265 тысяч раз", — подчеркнула она.Еще одним заметным трендом соцмедиа, по оценкам эксперта, стал искренний видеоформат: короткие и длинные видео на близкие пользователям темы набирают все большую популярность."Только за прошлый год в VK Видео появилось примерно 38 собственных шоу. Здесь прослеживается тренд на искренность: если вы посмотрите эти шоу, они все сняты в достаточно живом формате, где блогеры и инфлюэнсеры показывают свои рутинные дела. Больше времени мы проводим именно за просмотром визуального контента", — добавила Андреянова.Она также сообщила, что последние полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему: если раньше все соцсети были ориентированы на модель подписок, то сейчас уже полтора года наблюдается переход на рекомендательную систему.О новых возможностях, осваиваемых в соцмедиа, рассказал на форуме Brand Analytics и руководитель группы по работе с медиа Дзен-новостей Иван Макаров."Мы внедрили бесшовную модель потребления контента. К ней подключены уже более 250 медиа, туда вошли почти все федеральные издания. Все идет к тому, что между нами — пользователями, самим государством и медиа — организуется новый общественный договор", — пояснил эксперт, добавив, что если раньше были задействованы разные площадки, то сейчас наблюдается концентрация контента внутри одной конкретной платформы.Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая все ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. В рамках сессий спикеры обсуждают использование аналитики для эффективных коммуникаций представителей государства и исполнительной власти, а также для анализа состояния социальной сферы. Отдельная сессия посвящена использованию ИИ в исследованиях и в процессах принятия решений.

https://ria.ru/20250417/sotsseti-2011824807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, россия, уэйн гретцки, brand analytics, соцсети, александр овечкин