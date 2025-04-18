Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар"
Помогавшая российским бойцам собака по кличке Победа получила "Лохматый Оскар"
© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"Собака Победа, проведшая бойцов СВО через минные поля
© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"
Собака Победа, проведшая бойцов СВО через минные поля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Собака по кличке Победа, которая помогла российским бойцам пробраться через минные поля в зоне спецоперации, стала золотым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), трансляция церемонии велась на сайте проекта.
"Лохматый воин Победа стала лауреатом шестого сезона "Лохматого Оскара", — объявила телеведущая Арина Шарапова.
Российский военнослужащий Максим с позывным Бурят нашел собаку недалеко от деревни Алешки в Херсонской области. Она стала талисманом бойцов. Победа лаем предупреждала их обо всех подозрительных ситуациях, а однажды в непогоду помогла миновать минные поля, указав дорогу. Сейчас животное живет в Самаре в семье Максима.
Победа разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детям с особенностями развития.
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"Я от всей души хочу поздравить всех, кто получил сегодня награды, вы все — герои", — сказал на церемонии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, назвавший премию глотком свежего воздуха.
В шестом сезоне "Лохматого Оскара" на премию в номинации "Братья меньшие" претендовали 20 кандидатов из 11 регионов России, а также из Португалии, Великобритании и Белоруссии. В их числе оказались не только собаки и кошки, но и питон, а также бегемот.
Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.
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