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Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 18.04.2025
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Хорошие новости
 
21:27 18.04.2025 (обновлено: 23:15 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/sobaka-2012199495.html
Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар"
Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 18.04.2025
Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар"
Собака по кличке Победа, которая помогла российским бойцам пробраться через минные поля в зоне спецоперации, стала золотым призером международной премии "Мой... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:27:00+03:00
2025-04-18T23:15:00+03:00
зеленоградск
россия
калининградская область
арина шарапова
владимир соловьев (телеведущий)
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Собака по кличке Победа, которая помогла российским бойцам пробраться через минные поля в зоне спецоперации, стала золотым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), трансляция церемонии велась на сайте проекта. "Лохматый воин Победа стала лауреатом шестого сезона "Лохматого Оскара", — объявила телеведущая Арина Шарапова. Российский военнослужащий Максим с позывным Бурят нашел собаку недалеко от деревни Алешки в Херсонской области. Она стала талисманом бойцов. Победа лаем предупреждала их обо всех подозрительных ситуациях, а однажды в непогоду помогла миновать минные поля, указав дорогу. Сейчас животное живет в Самаре в семье Максима. Победа разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детям с особенностями развития. "Я от всей души хочу поздравить всех, кто получил сегодня награды, вы все — герои", — сказал на церемонии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, назвавший премию глотком свежего воздуха. В шестом сезоне "Лохматого Оскара" на премию в номинации "Братья меньшие" претендовали 20 кандидатов из 11 регионов России, а также из Португалии, Великобритании и Белоруссии. В их числе оказались не только собаки и кошки, но и питон, а также бегемот. Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.
https://ria.ru/20250418/kot-2012198953.html
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зеленоградск, россия, калининградская область, арина шарапова, владимир соловьев (телеведущий)
Зеленоградск, Россия, Калининградская область, Арина Шарапова, Владимир Соловьев (телеведущий), Хорошие новости
Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар"

Помогавшая российским бойцам собака по кличке Победа получила "Лохматый Оскар"

© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"Собака Победа, проведшая бойцов СВО через минные поля
Собака Победа, проведшая бойцов СВО через минные поля - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"
Собака Победа, проведшая бойцов СВО через минные поля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Собака по кличке Победа, которая помогла российским бойцам пробраться через минные поля в зоне спецоперации, стала золотым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), трансляция церемонии велась на сайте проекта.
"Лохматый воин Победа стала лауреатом шестого сезона "Лохматого Оскара", — объявила телеведущая Арина Шарапова.
Кот Толик - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Кот Толик стал бронзовым призером премии "Лохматый Оскар"
Вчера, 21:22
Российский военнослужащий Максим с позывным Бурят нашел собаку недалеко от деревни Алешки в Херсонской области. Она стала талисманом бойцов. Победа лаем предупреждала их обо всех подозрительных ситуациях, а однажды в непогоду помогла миновать минные поля, указав дорогу. Сейчас животное живет в Самаре в семье Максима.
Победа разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детям с особенностями развития.
«
"Я от всей души хочу поздравить всех, кто получил сегодня награды, вы все — герои", — сказал на церемонии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, назвавший премию глотком свежего воздуха.
В шестом сезоне "Лохматого Оскара" на премию в номинации "Братья меньшие" претендовали 20 кандидатов из 11 регионов России, а также из Португалии, Великобритании и Белоруссии. В их числе оказались не только собаки и кошки, но и питон, а также бегемот.
Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.
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Хорошие новостиЗеленоградскРоссияКалининградская областьАрина ШараповаВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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