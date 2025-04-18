https://ria.ru/20250418/sobaka-2012199495.html

Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар"

Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 18.04.2025

Собака, которая провела бойцов через минные поля, получила "Лохматый Оскар"

Собака по кличке Победа, которая помогла российским бойцам пробраться через минные поля в зоне спецоперации, стала золотым призером международной премии "Мой... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:27:00+03:00

2025-04-18T21:27:00+03:00

2025-04-18T23:15:00+03:00

зеленоградск

россия

калининградская область

арина шарапова

владимир соловьев (телеведущий)

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Собака по кличке Победа, которая помогла российским бойцам пробраться через минные поля в зоне спецоперации, стала золотым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), трансляция церемонии велась на сайте проекта. "Лохматый воин Победа стала лауреатом шестого сезона "Лохматого Оскара", — объявила телеведущая Арина Шарапова. Российский военнослужащий Максим с позывным Бурят нашел собаку недалеко от деревни Алешки в Херсонской области. Она стала талисманом бойцов. Победа лаем предупреждала их обо всех подозрительных ситуациях, а однажды в непогоду помогла миновать минные поля, указав дорогу. Сейчас животное живет в Самаре в семье Максима. Победа разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детям с особенностями развития. "Я от всей души хочу поздравить всех, кто получил сегодня награды, вы все — герои", — сказал на церемонии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, назвавший премию глотком свежего воздуха. В шестом сезоне "Лохматого Оскара" на премию в номинации "Братья меньшие" претендовали 20 кандидатов из 11 регионов России, а также из Португалии, Великобритании и Белоруссии. В их числе оказались не только собаки и кошки, но и питон, а также бегемот. Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.

https://ria.ru/20250418/kot-2012198953.html

https://ria.ru/20250107/zhivotnye-1992708598.html

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зеленоградск, россия, калининградская область, арина шарапова, владимир соловьев (телеведущий)