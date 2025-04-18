Рейтинг@Mail.ru
CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/snb-2012062901.html
CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников
CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников - РИА Новости, 18.04.2025
CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников
Белый дом назначит в Совет национальной безопасности (СНБ) шесть новых лояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников взамен уволенных, сообщает... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:52:00+03:00
2025-04-18T13:52:00+03:00
в мире
сша
йемен
дональд трамп
politico
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Белый дом назначит в Совет национальной безопасности (СНБ) шесть новых лояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников взамен уволенных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Телеканал CNN в начале апреля сообщил, что Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них. Лумер предполагала, что один из них ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат мессенджера Signal, где чиновники президентской администрации обсуждали удары по Йемену, что в итоге вылилось в скандал "сигналгейт". "Белый дом начинает восстанавливать (состав - ред.) Совет национальной безопасности помощниками, которые, по мнению высокопоставленных чиновников, твердо поддерживают повестку президента Трампа, после того как ранее в этом месяце шестеро (помощников - ред.) были уволены", - сообщает телеканал. По данным источников, в состав СНБ войдет в том числе аналитик в области военной разведки Дерек Харви, он займет должность директора по разведке СНБ. Как отмечает CBS, Харви активно поддерживал Трампа во время попытки импичмента в ходе его первого президентского срока. Кроме того, к СНБ может присоединиться подполковник ВВС США в отставке Майкл Йенсен. Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. Позднее Politico сообщило, что заместителя главы аппарата Пентагона Дэрина Селника также отстранили от работы. Потом издание сообщило об отстранении от работы третьего сотрудника по имени Колин Кэрролл, руководителя аппарата заместителя министра обороны.
https://ria.ru/20250403/sotrudniki-2009194041.html
https://ria.ru/20250326/signal-2007435052.html
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d8d801aaf5fe113f6a380ea35999e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, дональд трамп, politico, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Politico, Министерство обороны США
CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников

CBS: Белый дом назначит шесть лояльных к Трампу сотрудников вместо уволенных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Белый дом назначит в Совет национальной безопасности (СНБ) шесть новых лояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников взамен уволенных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Телеканал CNN в начале апреля сообщил, что Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них. Лумер предполагала, что один из них ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат мессенджера Signal, где чиновники президентской администрации обсуждали удары по Йемену, что в итоге вылилось в скандал "сигналгейт".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
CNN: Белый дом уволил троих сотрудников после встречи Трампа с активисткой
3 апреля, 19:10
"Белый дом начинает восстанавливать (состав - ред.) Совет национальной безопасности помощниками, которые, по мнению высокопоставленных чиновников, твердо поддерживают повестку президента Трампа, после того как ранее в этом месяце шестеро (помощников - ред.) были уволены", - сообщает телеканал.
По данным источников, в состав СНБ войдет в том числе аналитик в области военной разведки Дерек Харви, он займет должность директора по разведке СНБ. Как отмечает CBS, Харви активно поддерживал Трампа во время попытки импичмента в ходе его первого президентского срока.
Кроме того, к СНБ может присоединиться подполковник ВВС США в отставке Майкл Йенсен.
Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. Позднее Politico сообщило, что заместителя главы аппарата Пентагона Дэрина Селника также отстранили от работы. Потом издание сообщило об отстранении от работы третьего сотрудника по имени Колин Кэрролл, руководителя аппарата заместителя министра обороны.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Демократы запросили у Белого дома полную расшифровку переписки в Signal
26 марта, 13:43
 
В миреСШАЙеменДональд ТрампPoliticoМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала