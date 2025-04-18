https://ria.ru/20250418/snb-2012062901.html

CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников

CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников - РИА Новости, 18.04.2025

CBS: Белый дом назначит в СНБ лояльных к Трампу сотрудников

Белый дом назначит в Совет национальной безопасности (СНБ) шесть новых лояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников взамен уволенных, сообщает... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:52:00+03:00

2025-04-18T13:52:00+03:00

2025-04-18T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Белый дом назначит в Совет национальной безопасности (СНБ) шесть новых лояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников взамен уволенных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Телеканал CNN в начале апреля сообщил, что Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них. Лумер предполагала, что один из них ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат мессенджера Signal, где чиновники президентской администрации обсуждали удары по Йемену, что в итоге вылилось в скандал "сигналгейт". "Белый дом начинает восстанавливать (состав - ред.) Совет национальной безопасности помощниками, которые, по мнению высокопоставленных чиновников, твердо поддерживают повестку президента Трампа, после того как ранее в этом месяце шестеро (помощников - ред.) были уволены", - сообщает телеканал. По данным источников, в состав СНБ войдет в том числе аналитик в области военной разведки Дерек Харви, он займет должность директора по разведке СНБ. Как отмечает CBS, Харви активно поддерживал Трампа во время попытки импичмента в ходе его первого президентского срока. Кроме того, к СНБ может присоединиться подполковник ВВС США в отставке Майкл Йенсен. Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. Позднее Politico сообщило, что заместителя главы аппарата Пентагона Дэрина Селника также отстранили от работы. Потом издание сообщило об отстранении от работы третьего сотрудника по имени Колин Кэрролл, руководителя аппарата заместителя министра обороны.

https://ria.ru/20250403/sotrudniki-2009194041.html

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в мире, сша, йемен, дональд трамп, politico, министерство обороны сша