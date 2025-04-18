Слуцкий высказался о срыве поездки архиепископа Маркелла
Слуцкий: в Молдавии перешли к гонениям на верующих по украинским лекалам
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи, заявил РИА Новости, что в Молдавии перешли к гонениям на верующих по "украинским лекалам".
В среду представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима, говорится в заявлении главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
"Молдавский режим просто марширует по украинским граблям. В порыве навязанной с Запада русофобии Кишиневом сначала вводилась тотальная цензура, запрещались оппозиционные партии, применялись репрессии против имеющих отличное от "мейнстрима" мнение политиков. Теперь по украинским лекалам в Молдове перешли к гонениям на верующих", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он отметил, что это нарушает свободу вероисповедания и противоречит "европейским ценностям".
"Очевидно, гражданка Румынии (президент Молдавии Майя - ред.) Санду даже не слышала. Но запреты и попрание уже христианских ценностей не помогут отнять у православных праздник Светлой Пасхи. И, уверен, избиратели еще раз сделают выводы о реальной сути молдавских властей", - заключил депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.