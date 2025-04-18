https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html

Слуцкий высказался о срыве поездки архиепископа Маркелла

Слуцкий высказался о срыве поездки архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025

Слуцкий высказался о срыве поездки архиепископа Маркелла

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:59:00+03:00

2025-04-18T13:59:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

религия

молдавия

леонид слуцкий (политик)

владимир легойда

в мире

задержание архиепископа маркелла в молдавии

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_85ae7f1b22884f85ca89715f7fc0f4e4.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи, заявил РИА Новости, что в Молдавии перешли к гонениям на верующих по "украинским лекалам".В среду представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима, говорится в заявлении главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды."Молдавский режим просто марширует по украинским граблям. В порыве навязанной с Запада русофобии Кишиневом сначала вводилась тотальная цензура, запрещались оппозиционные партии, применялись репрессии против имеющих отличное от "мейнстрима" мнение политиков. Теперь по украинским лекалам в Молдове перешли к гонениям на верующих", - сказал Слуцкий РИА Новости.Он отметил, что это нарушает свободу вероисповедания и противоречит "европейским ценностям"."Очевидно, гражданка Румынии (президент Молдавии Майя - ред.) Санду даже не слышала. Но запреты и попрание уже христианских ценностей не помогут отнять у православных праздник Светлой Пасхи. И, уверен, избиратели еще раз сделают выводы о реальной сути молдавских властей", - заключил депутат.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/markell-2012058753.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20250418/shor-2012059286.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, леонид слуцкий (политик), владимир легойда, в мире, задержание архиепископа маркелла в молдавии, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл