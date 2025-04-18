https://ria.ru/20250418/siriya-2012207679.html
Пентагон сокращает число американских военных в Сирии
Пентагон сокращает число американских военных в Сирии - РИА Новости, 18.04.2025
Пентагон сокращает число американских военных в Сирии
Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T23:25:00+03:00
2025-04-18T23:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии террористам организации ИГ*, запрещенной в США и РФ."Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы... Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ* в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.В качестве причины сокращения военного присутствия в Сирии власти США привели их успехи в борьбе коалиционных сил против ИГ* в Сирии, в частности их "территориальное поражение", которое террористы потерпели в 2019 году во время первого срока президента США Дональда Трампа.Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения в различных СМИ о сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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сирия, министерство обороны сша, в мире, сша, россия, дональд трамп
Сирия, Министерство обороны США, В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Пентагон сокращает число американских военных в Сирии
Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии в ближайшие месяцы