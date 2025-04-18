https://ria.ru/20250418/siriya-2011932211.html
Небензя рассказал о ситуации с российскими военными в Сирии
Небензя рассказал о ситуации с российскими военными в Сирии - РИА Новости, 18.04.2025
Небензя рассказал о ситуации с российскими военными в Сирии
Военные РФ в Сирии остаются на своих позициях, Москва ведет диалог с Дамаском, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:15:00+03:00
2025-04-18T00:15:00+03:00
2025-04-18T00:24:00+03:00
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василий небензя
башар асад
ахмед аш-шараа
дамаск (город)
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Военные РФ в Сирии остаются на своих позициях, Москва ведет диалог с Дамаском, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Между Россией и переходным правительством ведется диалог. Вы знаете, что наш специальный посланник посетил Сирию. Наш президент разговаривал с лидером переходного периода. Наши военные находятся там, где они были. Мы разговариваем с сирийцами, с нынешним сирийским правительством", – сказал Небензя журналистам, отвечая на вопрос о нынешнем военном присутствии РФ в САР.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011885717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сирия, россия, москва, в мире, василий небензя, башар асад, ахмед аш-шараа, дамаск (город), оон
Сирия, Россия, Москва, В мире, Василий Небензя, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Дамаск (город), ООН
Небензя рассказал о ситуации с российскими военными в Сирии
Небензя заявил, что российские войска в Сирии остаются на своих позициях