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Штурмовик рассказал, как ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/shturmovik-2012196546.html
Штурмовик рассказал, как ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки
Штурмовик рассказал, как ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки - РИА Новости, 18.04.2025
Штурмовик рассказал, как ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки
Противник сдавался в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:59:00+03:00
2025-04-18T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Противник сдавался в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже когда был на хорошо защищенной позиции, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Нагимьян Ильбулов. "В плен они сдаются по факту работы. Бывают разные обстоятельства. Это же война. В первый момент - они могут после артобстрела, например, быть завалены дома. Кого-то завалило, кто-то остался жив. Наши ребята, соответственно, его нашли, вытащили оттуда, из-под завалов, помогли, оказали первую помощь, допросили и эвакуировали дальше до наших точек. Соответственно, второй момент — это во время штурма, это уже когда берешь психологически", - рассказал РИА Новости командир роты. В качестве подтверждения своих слов штурмовик привел в пример ситуацию, при которой противник находился в подвале и по нему велась работа всеми видами гранат или противотанковыми минами, не выдерживал и сдавался в плен. "И даже если они хорошо защищены, они просто морально-психологически не могут вывести. И в это время же ты их просишь, чтобы они сдались", - поясняет военнослужащий. Он добавил, что есть люди, которые выходят и сдаются. А есть те, которые продолжают вести бой, пытаться контролировать свою точку, но у них это не получается. "Не стреляйте я выхожу, выхожу" - начинают потихоньку выходить, видим, что руки, - он, поднимая руки сперва, выходит и все. Видно, что человек сдается - чего его стрелять, он безоружен. Я лично не могу безоружного человека застрелить, другие, кто оказывал сопротивление, были ликвидированы", - рассказывает замкомандира роты Александр Рудаков о моменте сдачи в плен одного из солдат ВСУ.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2012053076.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Штурмовик рассказал, как ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки

Ильбулов: ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки после артобстрела

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Противник сдавался в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже когда был на хорошо защищенной позиции, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Нагимьян Ильбулов.
"В плен они сдаются по факту работы. Бывают разные обстоятельства. Это же война. В первый момент - они могут после артобстрела, например, быть завалены дома. Кого-то завалило, кто-то остался жив. Наши ребята, соответственно, его нашли, вытащили оттуда, из-под завалов, помогли, оказали первую помощь, допросили и эвакуировали дальше до наших точек. Соответственно, второй момент — это во время штурма, это уже когда берешь психологически", - рассказал РИА Новости командир роты.
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В качестве подтверждения своих слов штурмовик привел в пример ситуацию, при которой противник находился в подвале и по нему велась работа всеми видами гранат или противотанковыми минами, не выдерживал и сдавался в плен.
"И даже если они хорошо защищены, они просто морально-психологически не могут вывести. И в это время же ты их просишь, чтобы они сдались", - поясняет военнослужащий.
Он добавил, что есть люди, которые выходят и сдаются. А есть те, которые продолжают вести бой, пытаться контролировать свою точку, но у них это не получается.
"Не стреляйте я выхожу, выхожу" - начинают потихоньку выходить, видим, что руки, - он, поднимая руки сперва, выходит и все. Видно, что человек сдается - чего его стрелять, он безоружен. Я лично не могу безоружного человека застрелить, другие, кто оказывал сопротивление, были ликвидированы", - рассказывает замкомандира роты Александр Рудаков о моменте сдачи в плен одного из солдат ВСУ.
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