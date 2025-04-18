https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011957425.html
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей
Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:22:00+03:00
2025-04-18T07:22:00+03:00
2025-04-18T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки. Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250418/feyki-2011936129.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей
Осужденные за фейки про армию за год заплатили 7,75 миллионов рублей штрафов