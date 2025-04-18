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Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
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07:22 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011957425.html
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей
Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:22:00+03:00
2025-04-18T07:22:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки. Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.
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россия, общество
Россия, Общество
Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей

Осужденные за фейки про армию за год заплатили 7,75 миллионов рублей штрафов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки.
Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию
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