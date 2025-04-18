https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011957425.html

Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей

Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025

Осужденные за фейки про армию за год заплатили более семи миллионов рублей

Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:22:00+03:00

2025-04-18T07:22:00+03:00

2025-04-18T07:22:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский суды за 2024 год назначили осужденным за распространение фейков про армию штрафы на 7,75 миллиона рублей, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Всего по статье 207.3 УК РФ было вынесено 82 приговора, 62 человека осуждены на реальное лишение свободы, чаще всего им назначали сроки от 5 до 8 лет. Двое получили условные сроки. Штраф как основное наказание назначили восьмерым подсудимым. Общая сумма этих штрафов составила 7,75 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250418/feyki-2011936129.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество