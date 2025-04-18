https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html

В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе

В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе - РИА Новости, 18.04.2025

В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе

За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:50:00+03:00

2025-04-18T02:50:00+03:00

2025-04-18T10:28:00+03:00

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984832_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_beefbd19f551308c2833788c9ab4878f.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Разведение открытого огня в квартире, на балконах и иных местах общего пользования считается нарушением требований пожарной безопасности и грозит штрафом, притом достаточно серьезным. В соответствии со статьей 20.4 КоАП – нарушение требований пожарной безопасности – за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам штраф вовсе может доходить до 400 тысяч рублей. И это в том случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу и гибель людей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что в соответствии с текущим противопожарным регламентом, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах. Он добавил, что не стоит забывать об этом, тем более в преддверии майских праздников.

https://ria.ru/20250413/moskva-2010955319.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество