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В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе - РИА Новости, 18.04.2025
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02:50 18.04.2025 (обновлено: 10:28 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/shtrafy-2011941346.html
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе - РИА Новости, 18.04.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе
За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T02:50:00+03:00
2025-04-18T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Разведение открытого огня в квартире, на балконах и иных местах общего пользования считается нарушением требований пожарной безопасности и грозит штрафом, притом достаточно серьезным. В соответствии со статьей 20.4 КоАП – нарушение требований пожарной безопасности – за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам штраф вовсе может доходить до 400 тысяч рублей. И это в том случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу и гибель людей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что в соответствии с текущим противопожарным регламентом, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах. Он добавил, что не стоит забывать об этом, тем более в преддверии майских праздников.
https://ria.ru/20250413/moskva-2010955319.html
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Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе

Колунов предупредил о штрафах до 400 тысяч рублей за жарку шашлыков на балконе

© Getty Images / _jureМангал на балконе
Мангал на балконе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / _jure
Мангал на балконе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Разведение открытого огня в квартире, на балконах и иных местах общего пользования считается нарушением требований пожарной безопасности и грозит штрафом, притом достаточно серьезным. В соответствии со статьей 20.4 КоАП – нарушение требований пожарной безопасности – за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам штраф вовсе может доходить до 400 тысяч рублей. И это в том случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу и гибель людей", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что в соответствии с текущим противопожарным регламентом, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах. Он добавил, что не стоит забывать об этом, тем более в преддверии майских праздников.
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