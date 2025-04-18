В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии
Аналитик Шрайвер: ракета Искандер изменила конфликт на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился в соцсети X российской ракетой "Искандер" и раскритиковал американский аналог.
"Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — говорится в публикации.
Он добавил, что теперь это стало общепринятым мнением.
Вместе с тем Шрайвер отметил, что российский "Искандер" оказался впечатляющим и изменил правила игры в конфликте на Украине.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы "Искандер" представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, а дальность у "Искандера" больше, отметил российский лидер.
Вместе с тем Шрайвер отметил, что российский "Искандер" оказался впечатляющим и изменил правила игры в конфликте на Украине.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы "Искандер" представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, а дальность у "Искандера" больше, отметил российский лидер.