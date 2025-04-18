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В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 18.04.2025 (обновлено: 12:25 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/shrayver-2011962143.html
В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии
В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии - РИА Новости, 18.04.2025
В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии
Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился в соцсети X российской ракетой "Искандер" и раскритиковал американский аналог. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:34:00+03:00
2025-04-18T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился в соцсети X российской ракетой "Искандер" и раскритиковал американский аналог. "Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — говорится в публикации.Он добавил, что теперь это стало общепринятым мнением. Вместе с тем Шрайвер отметил, что российский "Искандер" оказался впечатляющим и изменил правила игры в конфликте на Украине. В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы "Искандер" представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, а дальность у "Искандера" больше, отметил российский лидер.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html
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украина, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, В мире
В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии

Аналитик Шрайвер: ракета Искандер изменила конфликт на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился в соцсети X российской ракетой "Искандер" и раскритиковал американский аналог.
"Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — говорится в публикации.
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Он добавил, что теперь это стало общепринятым мнением.

Вместе с тем Шрайвер отметил, что российский "Искандер" оказался впечатляющим и изменил правила игры в конфликте на Украине.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы "Искандер" представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, а дальность у "Искандера" больше, отметил российский лидер.
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