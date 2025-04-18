https://ria.ru/20250418/shrayver-2011962143.html

В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии

В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии - РИА Новости, 18.04.2025

В США неожиданно высказались об уникальном российском оружии

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился в соцсети X российской ракетой "Искандер" и раскритиковал американский аналог. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:34:00+03:00

2025-04-18T08:34:00+03:00

2025-04-18T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился в соцсети X российской ракетой "Искандер" и раскритиковал американский аналог. "Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом", — говорится в публикации.Он добавил, что теперь это стало общепринятым мнением. Вместе с тем Шрайвер отметил, что российский "Искандер" оказался впечатляющим и изменил правила игры в конфликте на Украине. В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы "Искандер" представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, а дальность у "Искандера" больше, отметил российский лидер.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html

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