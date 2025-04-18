https://ria.ru/20250418/shor-2012062502.html
Санду боится церкви, которая объединяет людей, заявил Шор
Санду боится церкви, которая объединяет людей, заявил Шор - РИА Новости, 18.04.2025
Санду боится церкви, которая объединяет людей, заявил Шор
Президент Молдавии Майя Санду боится церкви и веры, которая объединяет людей, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:50:00+03:00
2025-04-18T13:50:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
молдавия
илан шор
майя санду
в мире
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду боится церкви и веры, которая объединяет людей, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "Санду боится церкви. Боится веры, которая объединяет народ. Потому что верующий народ — не сломить. А у неё и её хозяев — другая задача. Поработить, обмануть, разделить. Чтобы никто не сопротивлялся", - сказал Шор. Он добавил, что срыв поездки является знакомой тактикой Санду. "Сначала мелкие подлости - проверить, будет ли реакция. Потом удары посильнее", - подчеркнул Шор. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html
https://ria.ru/20250418/markell-2012058753.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, илан шор, майя санду, в мире, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, В мире, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду боится церкви и веры, которая объединяет людей, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
"Санду
боится церкви. Боится веры, которая объединяет народ. Потому что верующий народ — не сломить. А у неё и её хозяев — другая задача. Поработить, обмануть, разделить. Чтобы никто не сопротивлялся", - сказал Шор
.
Он добавил, что срыв поездки является знакомой тактикой Санду.
"Сначала мелкие подлости - проверить, будет ли реакция. Потом удары посильнее", - подчеркнул Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.