https://ria.ru/20250418/shor-2012059286.html

Шор прокомментировал задержание архиепископа Маркелла

Шор прокомментировал задержание архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025

Шор прокомментировал задержание архиепископа Маркелла

Молдавская православная церковь не отступит от своей миссии, несмотря на все усилия президента Майи Санду, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:38:00+03:00

2025-04-18T13:38:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

религия

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майя санду

евгения гуцул

молдавия

задержание архиепископа маркелла в молдавии

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Молдавская православная церковь не отступит от своей миссии, несмотря на все усилия президента Майи Санду, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем."Я гарантирую: у народа всегда будет, на что опереться и у кого попросить помощи. Несмотря на все усилия Санду, церковь не отступит от своей миссии - спасать и исцелять души. Евгения Гуцул (глава Гагаузи – ред.) не предаст доверие людей. А блок "Победа" не перестанет требовать от этой власти ответа за всё, что она делает против собственного народа", - сказал Шор.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/markell-2012058753.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

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