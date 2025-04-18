Шор прокомментировал задержание архиепископа Маркелла
Шор заявил, что, несмотря на задержание Маркелла, церковь не отступит от миссии
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Молдавская православная церковь не отступит от своей миссии, несмотря на все усилия президента Майи Санду, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
"Я гарантирую: у народа всегда будет, на что опереться и у кого попросить помощи. Несмотря на все усилия Санду, церковь не отступит от своей миссии - спасать и исцелять души. Евгения Гуцул (глава Гагаузи – ред.) не предаст доверие людей. А блок "Победа" не перестанет требовать от этой власти ответа за всё, что она делает против собственного народа", - сказал Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.