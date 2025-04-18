https://ria.ru/20250418/shamarin-2011961538.html

Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина

Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина - РИА Новости, 18.04.2025

Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина

Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль семьи Вадима Шамарина, лишенного звания "генерал-лейтенант" и приговоренного к семи годам колонии за... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:30:00+03:00

2025-04-18T08:30:00+03:00

2025-04-18T08:30:00+03:00

происшествия

вадим шамарин

министерство обороны рф (минобороны рф)

mercedes

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль семьи Вадима Шамарина, лишенного звания "генерал-лейтенант" и приговоренного к семи годам колонии за взятку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами. Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей. Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки). Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и деньги - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки - 36 миллионов рублей. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года выпуска. По данным ресурса "Авто.ру", стоимость такого авто варьируется от 8 миллионов рублей до 20 миллионов рублей. Как указано в документах, сейчас на автомобиль наложено ограничение в виде запрета регистрационных действий, что делает невозможным его продажу. Основанием для ограничения послужило постановление судьи 235 гарнизонного военного суда в рамках уголовного дела. Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20250417/general-2011797501.html

https://ria.ru/20241003/shamarin-1976073459.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вадим шамарин, министерство обороны рф (минобороны рф), mercedes