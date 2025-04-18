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Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина - РИА Новости, 18.04.2025
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08:30 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/shamarin-2011961538.html
Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина
Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина - РИА Новости, 18.04.2025
Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина
Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль семьи Вадима Шамарина, лишенного звания "генерал-лейтенант" и приговоренного к семи годам колонии за... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:30:00+03:00
2025-04-18T08:30:00+03:00
происшествия
вадим шамарин
министерство обороны рф (минобороны рф)
mercedes
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль семьи Вадима Шамарина, лишенного звания "генерал-лейтенант" и приговоренного к семи годам колонии за взятку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами. Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей. Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки). Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и деньги - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки - 36 миллионов рублей. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года выпуска. По данным ресурса "Авто.ру", стоимость такого авто варьируется от 8 миллионов рублей до 20 миллионов рублей. Как указано в документах, сейчас на автомобиль наложено ограничение в виде запрета регистрационных действий, что делает невозможным его продажу. Основанием для ограничения послужило постановление судьи 235 гарнизонного военного суда в рамках уголовного дела. Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20250417/general-2011797501.html
https://ria.ru/20241003/shamarin-1976073459.html
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происшествия, вадим шамарин, министерство обороны рф (минобороны рф), mercedes
Происшествия, Вадим Шамарин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Mercedes
Суд наложил запрет на продажу автомобиля Mercedes семьи Шамарина

Суд наложил запрет регистрационных действий на Mercedes семьи Шамарина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Запрет регистрационных действий наложен на автомобиль семьи Вадима Шамарина, лишенного звания "генерал-лейтенант" и приговоренного к семи годам колонии за взятку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
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Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).
Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято. Ранее ГВСУ СК РФ сообщало, что на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и деньги - судом наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки - 36 миллионов рублей.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, семья Шамарина владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE AMG 2021 года выпуска. По данным ресурса "Авто.ру", стоимость такого авто варьируется от 8 миллионов рублей до 20 миллионов рублей.
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Как указано в документах, сейчас на автомобиль наложено ограничение в виде запрета регистрационных действий, что делает невозможным его продажу. Основанием для ограничения послужило постановление судьи 235 гарнизонного военного суда в рамках уголовного дела.
Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
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