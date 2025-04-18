https://ria.ru/20250418/servis-2012132431.html

Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения

Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения - РИА Новости, 18.04.2025

Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения

Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения: оно работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:13:00+03:00

2025-04-18T17:13:00+03:00

2025-04-18T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения: оно работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сервис "Самокат" доступен в штатном режиме, пользователи могут заказать все нужное", - сказали в пресс-службе. Ранее в пятницу приложение сервиса доставки "Самокат" работало со сбоями, наблюдались проблемы со входом. Пользователям предлагалось связаться со службой поддержки или обновить сервис.

https://ria.ru/20250418/prilozhenie-2012015543.html

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2025

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общество, технологии