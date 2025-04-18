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Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения - РИА Новости, 18.04.2025
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17:13 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/servis-2012132431.html
Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения
Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения - РИА Новости, 18.04.2025
Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения
Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения: оно работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:13:00+03:00
2025-04-18T17:13:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения: оно работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сервис "Самокат" доступен в штатном режиме, пользователи могут заказать все нужное", - сказали в пресс-службе. Ранее в пятницу приложение сервиса доставки "Самокат" работало со сбоями, наблюдались проблемы со входом. Пользователям предлагалось связаться со службой поддержки или обновить сервис.
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РИА Новости
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общество, технологии
Общество, Технологии
Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения

Сервис доставки "Самокат" восстановил работу своего приложения

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКурьер службы доставки еды "Самокат"
Курьер службы доставки еды Самокат - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Курьер службы доставки еды "Самокат" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" восстановил работу приложения: оно работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сервис "Самокат" доступен в штатном режиме, пользователи могут заказать все нужное", - сказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу приложение сервиса доставки "Самокат" работало со сбоями, наблюдались проблемы со входом. Пользователям предлагалось связаться со службой поддержки или обновить сервис.
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