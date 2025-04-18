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В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка - РИА Новости, 18.04.2025
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09:18 18.04.2025 (обновлено: 10:33 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/serov-2011968858.html
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка - РИА Новости, 18.04.2025
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка и его матери, которой он отрезал голову, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:18:00+03:00
2025-04-18T10:33:00+03:00
происшествия
серов
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка и его матери, которой он отрезал голову, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске как без вести пропавшей женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила", — отметил он.Задержанным оказался безработный житель Серова. По версии следствия, в ноябре женщина и ее семилетний сын пришли к нему в гости. Вскоре между гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ребенка, после чего попытался скрыть следы. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250408/moskva-2010062672.html
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html
серов
россия
свердловская область
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происшествия, серов, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Серов, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка

В Серове задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына

© Фото : Свердловская полиция/TelegramЗадержание подозреваемого в убийстве матери и ребенка на территории Серова в Свердловской области
Задержание подозреваемого в убийстве матери и ребенка на территории Серова в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Свердловская полиция/Telegram
Задержание подозреваемого в убийстве матери и ребенка на территории Серова в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка и его матери, которой он отрезал голову, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске как без вести пропавшей женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила", — отметил он.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
На юго-западе Москвы нашли человеческие останки
8 апреля, 16:47

В начале апреля человеческую голову нашли около частных садов в Серове.

Задержанным оказался безработный житель Серова. По версии следствия, в ноябре женщина и ее семилетний сын пришли к нему в гости. Вскоре между гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ребенка, после чего попытался скрыть следы.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияСеровРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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