https://ria.ru/20250418/serov-2011968858.html
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка - РИА Новости, 18.04.2025
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка и его матери, которой он отрезал голову, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:18:00+03:00
2025-04-18T09:18:00+03:00
2025-04-18T10:33:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка и его матери, которой он отрезал голову, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске как без вести пропавшей женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила", — отметил он.Задержанным оказался безработный житель Серова. По версии следствия, в ноябре женщина и ее семилетний сын пришли к нему в гости. Вскоре между гостями и хозяином дома возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ребенка, после чего попытался скрыть следы. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250408/moskva-2010062672.html
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происшествия, серов, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Серов, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве матери и ребенка
В Серове задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына