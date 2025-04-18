https://ria.ru/20250418/selchanki-2012048414.html

Сельчанки из Оренбуржья испекли тысячу куличей для участников спецоперации

Сельчанки из Оренбуржья испекли тысячу куличей для участников спецоперации - РИА Новости, 18.04.2025

Сельчанки из Оренбуржья испекли тысячу куличей для участников спецоперации

Жительницы оренбургского посёлка Караванный испекли тысячу куличей для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:06:00+03:00

2025-04-18T13:06:00+03:00

2025-04-18T13:06:00+03:00

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УФА, 18 апр - РИА Новости. Жительницы оренбургского посёлка Караванный испекли тысячу куличей для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова. Собеседница рассказала, что в канун праздника Пасхи в поселке Караванный Оренбургского района местные женщины испекли тысячу пасхальных куличей для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. "С шести утра в одной из квартир, превратившейся в настоящую мини-пекарню, закипела работа: замешивали тесто, щедро добавляя изюм и цукаты, готовили глазурь из сахара, украшали выпечку специальной посыпкой. Все продукты - исключительно натуральные: мука, яйца, растительное масло - были закуплены на средства, собранные с миру по нитке. Пенсионеры делились из своих пенсий, а меценаты помогали мукой и медом", - рассказала Давыдова. По её словам, угощение готовили 6 женщин в течении 3 дней. Было потрачено 10 мешков муки. "Кроме куличей, волонтеры группы "Караванный - фронту" покрасили и множество пасхальных яиц — с любовью, аккуратно, используя праздничные наклейки. Всё это, а также чак-чак, печенье, ватрушки получат военнослужащие под Курском и Белгородом. Праздничные угощения доставит Народный фронт, чтобы в этот особенный день бойцы почувствовали тепло родного дома, заботу и благодарность", - сообщила Давыдова. Волонтерская группа "Караванный - фронту" создана в 2022 году инициативной группой женщин пожилого возраста. Ее участники закупают оборудование и одежду для СВО. В зимние месяцы изготавливают манты, плов, беляши и курники для бойцов, а летом – печенье и чак-чак. За 2024 год они передали на фронт почти 2 тонны татарского чак-чака. Также женщины плетут маскировочные сети - ими изготовлено 32 укрытия для блиндажей. Группа сотрудничает с Народным фронтом и часто передает изготовленное своими руками на фронт через гумконвои.

https://ria.ru/20250417/pomosch-2011731111.html

https://ria.ru/20250416/magadan-2011531749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, оренбургский район, белгород, пасха, сво