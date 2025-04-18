Санду провела встречу с митрополитами на фоне скандала с Маркеллом
Санду встретилась с митрополитами Владимиром и Петром после скандала с Маркеллом
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Пресс-служба президента Молдавии Майи Санду сообщила, что она провела в пятницу встречу с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром и митрополитом Бессарабским Петром, встреча прошла на фоне скандала, когда в аэропорту Кишинева задержали и подвергли тщательной проверке архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
"Майя Санду провела встречу с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром и митрополитом Бессарабским Петром ", — отмечается в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы молдавского лидера. О том, обсуждался ли инцидент с Маркеллом, в сообщении не указывается.
Это не первый случай, когда представители Молдавской православной церкви сталкиваются с препятствиями при выезде из страны. Ранее сообщалось о подобных инцидентах с другими священнослужителями Молдавской митрополии. В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.