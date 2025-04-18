https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов" - РИА Новости, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:07:00+03:00
2025-04-18T17:07:00+03:00
2025-04-18T17:07:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sj-100
технологии
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РЫБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших "Суперджетов" с новым двигателем ПД-8", - сказал он журналистам. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Накануне госкорпорация "Ростех" сообщила, что импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок. Его поставки авиакомпаниям запланированы уже в следующем году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.
https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100, технологии
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), SJ-100, Технологии
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
Алиханов: импортозамещенные SSJ New поставят авиакомпаниям в начале 2026 года