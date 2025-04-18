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Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов" - РИА Новости, 18.04.2025
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17:07 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов" - РИА Новости, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:07:00+03:00
2025-04-18T17:07:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sj-100
технологии
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РЫБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших "Суперджетов" с новым двигателем ПД-8", - сказал он журналистам. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Накануне госкорпорация "Ростех" сообщила, что импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок. Его поставки авиакомпаниям запланированы уже в следующем году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.
https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html
https://ria.ru/20250408/superdzhet-2009993537.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100, технологии
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), SJ-100, Технологии
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"

Алиханов: импортозамещенные SSJ New поставят авиакомпаниям в начале 2026 года

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием. Архивное фото
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РЫБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших "Суперджетов" с новым двигателем ПД-8", - сказал он журналистам.
Сертификационные статические испытания самолета SSJ-New - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
МАК дал рекомендации разработчикам SSJ
28 марта, 18:57
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Накануне госкорпорация "Ростех" сообщила, что импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок. Его поставки авиакомпаниям запланированы уже в следующем году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.
Опытный образец самолета Суперджет с российскими двигателями ПД-8 выполняет полет в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Опытный "Суперджет" с двигателями ПД-8 поднялся на максимальную высоту
8 апреля, 12:32
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехSukhoi Superjet 100 (SSJ100)SJ-100Технологии
 
 
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