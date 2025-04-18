https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html

Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"

Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов" - РИА Новости, 18.04.2025

Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"

Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:07:00+03:00

2025-04-18T17:07:00+03:00

2025-04-18T17:07:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sj-100

технологии

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РЫБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Поставки полностью импортозамещенных самолетов "Суперджет" российским авиакомпаниям начнутся в начале следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Уже в следующем году мы начинаем в начале года поставки наших "Суперджетов" с новым двигателем ПД-8", - сказал он журналистам. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Накануне госкорпорация "Ростех" сообщила, что импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок. Его поставки авиакомпаниям запланированы уже в следующем году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.

https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html

https://ria.ru/20250408/superdzhet-2009993537.html

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100, технологии