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Эксперты предсказали снижение рубля к юаню на следующей неделе - РИА Новости, 18.04.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
23:11 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rynok-2012207123.html
Эксперты предсказали снижение рубля к юаню на следующей неделе
Эксперты предсказали снижение рубля к юаню на следующей неделе - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперты предсказали снижение рубля к юаню на следующей неделе
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню; доллар и евро, как ожидается, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T23:11:00+03:00
2025-04-18T23:11:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
ближний восток
евгений локтюхов
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню; доллар и евро, как ожидается, снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующую неделю на 0,9%, до 2848 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится в пределах 1 доллара, до 67,05 доллара за баррель, а курс евро на форексе снизится на 1 цент, до 1,128 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 8 копеек - до 11,12 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 26 копеек, до 80,88 рубля, евро - на 40 копеек, до 91,82 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Основные драйверы рынка на следующей неделе - это заседание ЦБ РФ и последующие комментарии, прогресс переговорного процесса, ситуация на Ближнем Востоке, считает Александра Аникина из УК "Регион Эссет Менеджмент". "Часть инвесторов и аналитиков не исключает монетарное послабление уже на этом заседании, но базовые ожидания рынка сводятся к сохранению 21% и снижению ставки в июне", - говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Снижение ставки стало бы в моменте для акций хорошим драйвером, тогда как реализация базовых ожиданий, вероятнее всего, будет воспринята сдержанно, отметил он. "Мировой рынок на предстоящей неделе продолжит в первую очередь следить за развитием "торговых войн". Дальнейшие заявления президента США о возможной сделке по пошлинам с Китаем способны обеспечить рост фондовых индексов США", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Мировые фондовые площадки остаются под давлением скопившихся рисков как для глобальной экономики, так и для экономики США. В лидерах снижения остаются недавние лидеры их высокотехнологического сегмента. Несмотря на послабления в торговой войне США, риски реализации сценария стагфляции американской экономики выглядят повышенными", - отметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Осторожные заявления главы ФРС США в отношении политики двойного мандата (максимальной занятости населения и ценовой стабильности) явно не устраивают администрацию президента США, что повышает вероятность смены руководителя Федрезерва на более лояльного кандидата, который будет готов снизить процентные ставки, добавил он. "Динамика российского рынка акций определяется новостной повесткой: инвесторы ожидают новостей, которые смогут подтвердить частично заложенный в котировках сценарий урегулирования конфликта на Украине и позитивного диалога между администрациями России и США. Также положительное влияние могут оказать новости об улучшении ситуации на рынке нефти или ожидания по снижению ключевой ставки Центральным банком", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Рубль поищет направление движения В ближайшей перспективе можем увидеть более низкие уровни по курсам иностранных валют, считает Локтюхов. "На следующей неделе может усугубиться навес предложения валюты, формируемый достаточно объемными для текущего рынка продажами юаней Банком России и сезонным превышением предложения над спросом среди участников ВЭД. Это связано с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам, а также улучшением внешнего фона, ограничивающим спекулятивный спрос на валюты", - добавляет он. Рубль получает поддержку от налогового периода и высоких ставок, однако нефть остается фактором риска, поэтому его укрепление ограничено, считает Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер". Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ номинально играет на стороне рубля, но в ближайшие дни более значимым фактором поддержки будет выступать налоговый период, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В апреле бизнесу предстоит уплата квартальных налогов, и экспортеры могут сравнительно сильнее нарастить продажи валюты. На этом фоне к концу недели курс может быть ближе к нижней границе диапазона 11,1-11,3 рубля за юань", - оценивает он. Динамика индексов "Пока в целом настрой на рынке оптимистичен, цены на нефть показывают неплохой рост после падения. Это позволило индексу Мосбиржи вернуться к 200-дневному среднему показателю. Закрепление индекса выше него откроет пространство для развития дальнейшего роста в направлении 3000-3100 пунктов", - отмечает Локтюхов. "Ожидается стабилизация на фоне смягчения новостного фона и ожиданий снижения ключевой ставки в РФ. Несмотря на сохраняющуюся внешнеполитическую напряженность, индекс Мосбиржи остается устойчивым. В случае отсутствия новых негативных сигналов индекс может консолидироваться в диапазоне 2850–2900 пунктов", - отметил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". Аникина ожидает нейтральную динамику индексов накануне заседания ЦБ РФ. Глобального движения не происходит, рынок остается волатильным в рамках разнонаправленного новостного фона. "Предстоящая неделя вряд ли будет сильно отличаться по динамике отечественного рынка, учитывая налоговый период, который может еще сильнее укрепить рубль, а также приближение заседания ЦБ по ключевой ставке", - соглашается Шепелев. В целом в отсутствие особо жестких сюрпризов со стороны ЦБ индекс Мосбиржи может закончить неделю вблизи 2800-2850 пунктов, заключил Григорьев.
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экономика, россия, сша, ближний восток, евгений локтюхов, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, цифра брокер, brent, в мире, китай, юань, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Ближний Восток, Евгений Локтюхов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Цифра брокер, Brent, В мире, Китай, Юань, Рубль
Эксперты предсказали снижение рубля к юаню на следующей неделе

Российский рынок акций и рубль к юаню могут снизиться за следующую неделю

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню; доллар и евро, как ожидается, снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующую неделю на 0,9%, до 2848 пункта.
Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится в пределах 1 доллара, до 67,05 доллара за баррель, а курс евро на форексе снизится на 1 цент, до 1,128 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 8 копеек - до 11,12 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 26 копеек, до 80,88 рубля, евро - на 40 копеек, до 91,82 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.

Драйверы рынка

Основные драйверы рынка на следующей неделе - это заседание ЦБ РФ и последующие комментарии, прогресс переговорного процесса, ситуация на Ближнем Востоке, считает Александра Аникина из УК "Регион Эссет Менеджмент".
"Часть инвесторов и аналитиков не исключает монетарное послабление уже на этом заседании, но базовые ожидания рынка сводятся к сохранению 21% и снижению ставки в июне", - говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Снижение ставки стало бы в моменте для акций хорошим драйвером, тогда как реализация базовых ожиданий, вероятнее всего, будет воспринята сдержанно, отметил он.
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"Мировой рынок на предстоящей неделе продолжит в первую очередь следить за развитием "торговых войн". Дальнейшие заявления президента США о возможной сделке по пошлинам с Китаем способны обеспечить рост фондовых индексов США", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Мировые фондовые площадки остаются под давлением скопившихся рисков как для глобальной экономики, так и для экономики США. В лидерах снижения остаются недавние лидеры их высокотехнологического сегмента. Несмотря на послабления в торговой войне США, риски реализации сценария стагфляции американской экономики выглядят повышенными", - отметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
Осторожные заявления главы ФРС США в отношении политики двойного мандата (максимальной занятости населения и ценовой стабильности) явно не устраивают администрацию президента США, что повышает вероятность смены руководителя Федрезерва на более лояльного кандидата, который будет готов снизить процентные ставки, добавил он.
"Динамика российского рынка акций определяется новостной повесткой: инвесторы ожидают новостей, которые смогут подтвердить частично заложенный в котировках сценарий урегулирования конфликта на Украине и позитивного диалога между администрациями России и США. Также положительное влияние могут оказать новости об улучшении ситуации на рынке нефти или ожидания по снижению ключевой ставки Центральным банком", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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Рубль поищет направление движения

В ближайшей перспективе можем увидеть более низкие уровни по курсам иностранных валют, считает Локтюхов.
"На следующей неделе может усугубиться навес предложения валюты, формируемый достаточно объемными для текущего рынка продажами юаней Банком России и сезонным превышением предложения над спросом среди участников ВЭД. Это связано с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам, а также улучшением внешнего фона, ограничивающим спекулятивный спрос на валюты", - добавляет он.
Рубль получает поддержку от налогового периода и высоких ставок, однако нефть остается фактором риска, поэтому его укрепление ограничено, считает Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер".
Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ номинально играет на стороне рубля, но в ближайшие дни более значимым фактором поддержки будет выступать налоговый период, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В апреле бизнесу предстоит уплата квартальных налогов, и экспортеры могут сравнительно сильнее нарастить продажи валюты. На этом фоне к концу недели курс может быть ближе к нижней границе диапазона 11,1-11,3 рубля за юань", - оценивает он.
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Динамика индексов

"Пока в целом настрой на рынке оптимистичен, цены на нефть показывают неплохой рост после падения. Это позволило индексу Мосбиржи вернуться к 200-дневному среднему показателю. Закрепление индекса выше него откроет пространство для развития дальнейшего роста в направлении 3000-3100 пунктов", - отмечает Локтюхов.
"Ожидается стабилизация на фоне смягчения новостного фона и ожиданий снижения ключевой ставки в РФ. Несмотря на сохраняющуюся внешнеполитическую напряженность, индекс Мосбиржи остается устойчивым. В случае отсутствия новых негативных сигналов индекс может консолидироваться в диапазоне 2850–2900 пунктов", - отметил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер".
Аникина ожидает нейтральную динамику индексов накануне заседания ЦБ РФ. Глобального движения не происходит, рынок остается волатильным в рамках разнонаправленного новостного фона.
"Предстоящая неделя вряд ли будет сильно отличаться по динамике отечественного рынка, учитывая налоговый период, который может еще сильнее укрепить рубль, а также приближение заседания ЦБ по ключевой ставке", - соглашается Шепелев.
В целом в отсутствие особо жестких сюрпризов со стороны ЦБ индекс Мосбиржи может закончить неделю вблизи 2800-2850 пунктов, заключил Григорьев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАБлижний ВостокЕвгений ЛоктюховЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЦифра брокерBrentВ миреКитайЮаньРубль
 
 
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