https://ria.ru/20250418/rynok-2012169573.html
Российский рынок акций вырос на сообщениях о предложениях США по Украине
Российский рынок акций вырос на сообщениях о предложениях США по Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Российский рынок акций вырос на сообщениях о предложениях США по Украине
Российский рынок акций перешел к росту на фоне сообщений агентства Блумберг о предложениях США по урегулированию на Украине, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:57:00+03:00
2025-04-18T18:57:00+03:00
2025-04-18T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский рынок акций перешел к росту на фоне сообщений агентства Блумберг о предложениях США по урегулированию на Украине, следует из данных торгов. К 16.28 мск индекс Мосбиржи рос на 0,12%, до 2 868,74 пункта. До новостей индекс демонстрировал снижение на 1%. США представили союзникам предложение по урегулированию на Украине, которое включает смягчение санкций против России, пишет Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.
https://ria.ru/20250408/tsb-2010103357.html
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экономика, сша, украина, россия, московская биржа
Экономика, США, Украина, Россия, Московская биржа
Российский рынок акций вырос на сообщениях о предложениях США по Украине
Индекс Мосбиржи перешел к росту на фоне сообщений о предложениях США по Украине