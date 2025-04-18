"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США
Аналитик Кошкович назвал заявление Рубио об Украине плохим знаком для Киева
© Getty Images / Ed RamАктивисты в военной форме в центре Киева
© Getty Images / Ed Ram
Активисты в военной форме в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине плохим знаком для Киева. Об этом он заявил в соцсети X.
В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
"Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — написал аналитик.
Кошкович добавил, что такой шаг приведет к банкротству ЕС и военному краху Киева.
В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
Кошкович добавил, что такой шаг приведет к банкротству ЕС и военному краху Киева.
В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.