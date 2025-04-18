https://ria.ru/20250418/rubio-2012057497.html

"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США

"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США - РИА Новости, 18.04.2025

"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине плохим знаком для Киева... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:33:00+03:00

2025-04-18T13:33:00+03:00

2025-04-18T22:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

марко рубио

евросоюз

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012068842_77:0:2994:1641_1920x0_80_0_0_1015041ca0702e2e2bac36bc71016b0c.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине плохим знаком для Киева. Об этом он заявил в соцсети X.В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще". "Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — написал аналитик. Кошкович добавил, что такой шаг приведет к банкротству ЕС и военному краху Киева. В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250418/filippo-2012009889.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, марко рубио, евросоюз, киев