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"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 18.04.2025 (обновлено: 22:15 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rubio-2012057497.html
"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США
"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США - РИА Новости, 18.04.2025
"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине плохим знаком для Киева... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:33:00+03:00
2025-04-18T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марко рубио
евросоюз
киев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине плохим знаком для Киева. Об этом он заявил в соцсети X.В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще". "Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — написал аналитик. Кошкович добавил, что такой шаг приведет к банкротству ЕС и военному краху Киева. В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250418/filippo-2012009889.html
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в мире, сша, украина, марко рубио, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марко Рубио, Евросоюз, Киев
"Наихудший сценарий". На Западе раскрыли, какой сигнал получил Киев от США

Аналитик Кошкович назвал заявление Рубио об Украине плохим знаком для Киева

© Getty Images / Ed RamАктивисты в военной форме в центре Киева
Активисты в военной форме в центре Киева - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Ed Ram
Активисты в военной форме в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине плохим знаком для Киева. Об этом он заявил в соцсети X.

В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
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"Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — написал аналитик.

Кошкович добавил, что такой шаг приведет к банкротству ЕС и военному краху Киева.

В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарко РубиоЕвросоюзКиев
 
 
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