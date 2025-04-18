https://ria.ru/20250418/rubio-2012004333.html

Рубио объяснил, зачем говорил с Лавровым после встречи по Украине в Париже

Рубио объяснил, зачем говорил с Лавровым после встречи по Украине в Париже - РИА Новости, 18.04.2025

Рубио объяснил, зачем говорил с Лавровым после встречи по Украине в Париже

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и стран Европы в Париже,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:09:00+03:00

2025-04-18T11:09:00+03:00

2025-04-18T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя свой разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне своей встречи с представителями Киева и стран Европы в Париже, заявил, что важно говорить с другой стороной конфликта, иначе она не будет знать, что происходит. "Я говорил с господином Лавровым вчера, потому что когда у нас проходят такие встречи, важно говорить с другой стороной, иначе они не знают, что происходит, начинают полагаться на слухи... Поэтому я говорил с ним очень прямо", - заявил Рубио в ходе пресс-конференции Рубио также подчеркнул, что США аналогичным образом информировали Киев о прошедших переговорах с Россией и визите спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в РФ.

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, киев, марко рубио, сергей лавров, дональд трамп