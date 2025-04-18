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Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/rubio-2011989491.html
Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине
Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов участвовать в украинском урегулировании столько, сколько нужно, но не бесконечно, особенно в случае... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:42:00+03:00
2025-04-18T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
марко рубио
сша
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов участвовать в украинском урегулировании столько, сколько нужно, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса. "Мы готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не бесконечно и не без прогресса", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.
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марко рубио, сша, вашингтон (штат), в мире
Специальная военная операция на Украине, Марко Рубио, США, Вашингтон (штат), В мире
Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине

Рубио: США готовы участвовать в украинском урегулировании столько, сколько нужно

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов участвовать в украинском урегулировании столько, сколько нужно, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса.
"Мы готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не бесконечно и не без прогресса", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины
10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеМарко РубиоСШАВашингтон (штат)В мире
 
 
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