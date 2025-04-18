https://ria.ru/20250418/rubio-2011989491.html

Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине

Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Рубио высказался об участии США в переговорах по урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов участвовать в украинском урегулировании столько, сколько нужно, но не бесконечно, особенно в случае... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:42:00+03:00

2025-04-18T10:42:00+03:00

2025-04-18T10:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

марко рубио

сша

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов участвовать в украинском урегулировании столько, сколько нужно, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса. "Мы готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не бесконечно и не без прогресса", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

https://ria.ru/20250418/rubio--2011988650.html

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марко рубио, сша, вашингтон (штат), в мире