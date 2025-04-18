https://ria.ru/20250418/rubio-2011981119.html

Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно

Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно - РИА Новости, 18.04.2025

Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:11:00+03:00

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2025-04-18T11:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. "Это не будет продолжаться вечно", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, комментируя вопрос урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250418/rubio-2011980845.html

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