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Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно - РИА Новости, 18.04.2025
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:11:00+03:00
2025-04-18T10:11:00+03:00
2025-04-18T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. "Это не будет продолжаться вечно", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, комментируя вопрос урегулирования конфликта на Украине.
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марко рубио, сша, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Марко Рубио, США, Украина, В мире
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно
Макро Рубио: обсуждения по урегулированию на Украине не могут продолжаться вечно