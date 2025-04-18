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Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 18.04.2025 (обновлено: 11:00 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rubio-2011981119.html
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно - РИА Новости, 18.04.2025
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
марко рубио
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно. "Это не будет продолжаться вечно", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, комментируя вопрос урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250418/rubio-2011980845.html
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марко рубио, сша, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Марко Рубио, США, Украина, В мире
Рубио: обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно

Макро Рубио: обсуждения по урегулированию на Украине не могут продолжаться вечно

© AP Photo / Julien de RosaГоссекретарь США Марко Рубио во время переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025
Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров по Украине в Париже. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждения по украинскому урегулированию не могут продолжаться вечно.
"Это не будет продолжаться вечно", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, комментируя вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Рубио высказался о гарантиях безопасности для Украины
10:09
 
Специальная военная операция на УкраинеМарко РубиоСШАУкраинаВ мире
 
 
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