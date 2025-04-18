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Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 18.04.2025 (обновлено: 10:55 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rubio--2011988650.html
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины - РИА Новости, 18.04.2025
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:39:00+03:00
2025-04-18T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
сша
марко рубио
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта."Мы надеемся, что в начале следующей недели тоже состоится встреча (с представителями Европы и Украины - ред.), где мы получим более определенные ответы относительно того, насколько мы на самом деле близки к прогрессу", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.Рубио отметил, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели.
https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html
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в мире, европа, украина, сша, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, США, Марко Рубио
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины

Рубио надеется получить более определенные ответы от Европы и Киева на встрече

© AP Photo / Jacquelyn MartinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта.
"Мы надеемся, что в начале следующей недели тоже состоится встреча (с представителями Европы и Украины - ред.), где мы получим более определенные ответы относительно того, насколько мы на самом деле близки к прогрессу", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.
Рубио отметил, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаСШАМарко Рубио
 
 
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