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Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины - РИА Новости, 18.04.2025
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:39:00+03:00
2025-04-18T10:39:00+03:00
2025-04-18T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта."Мы надеемся, что в начале следующей недели тоже состоится встреча (с представителями Европы и Украины - ред.), где мы получим более определенные ответы относительно того, насколько мы на самом деле близки к прогрессу", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.Рубио отметил, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели.
https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html
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в мире, европа, украина, сша, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, США, Марко Рубио
Рубио высказался о будущей встрече с представителями Европы и Украины
Рубио надеется получить более определенные ответы от Европы и Киева на встрече