https://ria.ru/20250418/rpts-2012102031.html

В РПЦ сожалеют о решении Молдавии не пустить архиепископа в Иерусалим

В РПЦ сожалеют о решении Молдавии не пустить архиепископа в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025

В РПЦ сожалеют о решении Молдавии не пустить архиепископа в Иерусалим

В Русской духовной миссии сожалеют о решении властей Молдавии не пустить архиепископа Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем и надеются, что этого не... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:56:00+03:00

2025-04-18T15:56:00+03:00

2025-04-18T15:56:00+03:00

молдавия

задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Русской духовной миссии сожалеют о решении властей Молдавии не пустить архиепископа Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем и надеются, что этого не повторится, это грубое вмешательство в духовную жизнь молдавского народа, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). Власти Молдавии 17 апреля фактически не позволили архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "В эти пасхальные дни в Иерусалим приезжает много паломников. Среди них мы видим священнослужителей, которые от лица своей Церкви прибыли на Святую Землю, чтобы совершить поклонение величайшим святыням христианского мира и вознести молитву о мире и о своем православном народе. Мы сожалеем, что власти Молдовы приняли решение не пустить владыку Маркелла в Святую Землю за Благодатным огнем, грубо вмешиваясь в духовную жизнь своего народа", - сказал архимандрит Вассиан. Он отметил, что православие - это традиционная вера молдавского народа. "Многие верующие связывают свои надежды на мирную и спокойную жизнь в своей стране с молитвой у живоносного гроба Господнего и с благословением Святой Земли. Надеемся, что в дальнейшем не будет подобных инцидентов и священнослужители Молдавской Православной церкви беспрепятственно будут совершать паломничество на Святую Землю", - заключил собеседник агентства. В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. -0-

https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

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молдавия, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл