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РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
09:42 18.04.2025 (обновлено: 09:45 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:42:00+03:00
2025-04-18T09:45:00+03:00
религия
молдавия
иерусалим
израиль
владимир легойда
русская православная церковь
румынская православная церковь
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима, следует из заявления главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви, а также Бессарабской митрополии Румынской церкви. "Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу. Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет, но по слову пророка Давида, сами упадете в ту яму, которую копаете другим", - написал Легойда в своем Телеграм-канале. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20250417/rpts-2011926608.html
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молдавия, иерусалим, израиль, владимир легойда, русская православная церковь, румынская православная церковь
Религия, Молдавия, Иерусалим, Израиль, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла

РПЦ осудила Молдавию за действия против поездки архиепископа Маркелла

© РИА НовостиЦеремония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима, следует из заявления главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви, а также Бессарабской митрополии Румынской церкви.
"Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу. Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет, но по слову пророка Давида, сами упадете в ту яму, которую копаете другим", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
Вчера, 22:55
 
РелигияМолдавияИерусалимИзраильВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
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