РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
РПЦ осудила Молдавию за действия против поездки архиепископа Маркелла
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима, следует из заявления главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
Ранее СМИ написали, что молдавские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви, а также Бессарабской митрополии Румынской церкви.
"Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу. Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет, но по слову пророка Давида, сами упадете в ту яму, которую копаете другим", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.